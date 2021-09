Pjevačica Nina Kraljić otkantala je 56. Festival kajkavskih popevki u Krapini. Kao razlog je navela tešku privatnu situaciju.

"Žao mi je informirati vas da više neću moću biti sudionik Krapinskog festivala kao izvođač , što je dogovor sa novim menadžmentom i realnom situacijom. Potpuno razumijem da je čast nastupati sa orkestrom pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda, međutim doista više nisam u mogućnosti prihvaćati nastupe koji su pro bono. Naime, imam vrlo tešku privatnu situaciju te sam prisiljena na selidbu iz vlastitog stana zbog zgrade koja je i dalje oštećena potresom … da sada ne nabrajam i ne zamaram, jer mi više nije u cilju odrađivati takve nastupe, bez obzira na veličinu samog nastupa", napisala je Nina pa dodala:

"Na Visu, gdje sam trenutno, otvorila mi se financijska prilika sa stranim izvođačima, koji su trenutno tamo , i naprosto moram napraviti ono što je za mene najbolje i od sada prihvaćati nastupe koji su u skladu sa honorarom za pjevanje live u izvedbi sa orkestrom. Molim vas da mi ne zamjerite, jer već dvije godine odgađam ovu odluku upravo zbog ljepote dosadašnjih suradnji. Nadam se da ćemo u nekim drugim projektima, koji su na obostrano zadovoljstvo, i dalje raditi zajedno, s obzirom na to da je etno ono što sada isključivo radim, s čime nastupam i od čega živim, što je samo po sebi veliki izazov.... Smatram da je kontraproduktivno nastupati u stresu i bez sklada sa svojim stajalištima i mogućnostima, što ne bi bilo dobro ni za pjesmu samu. Do zadnjeg trenutka bila je borba oko toga unutar tima i mene, jer ja nisam jedina koja brinem o mojem pjevanju, niti sam uvijek u ugodnoj poziciji", napisala je Nina Društvu za kajkavsko kulturno stvaralaštvo.

Plaćen krapinski koncert

Kako navodi portal Zagorje.com Nina je u utorak imala svoj krapinski koncert i za taj je nastup primila korektan hororar Turističke zajednice Grada Krapine. Ističu kako je tada mogla kazati organizatoru kako u subotu neće nastupiti. Nina je navodno i prošle godine postavljala uvjete.

"Poznato vam je kako na Festivalu kajkavskih popevki nema honorara vokalnim solistima. Unatoč tome, vi ste jedini izvođač koji je prošle godine primio naknadu za dolazak, jer ste nas to zamolili, objasnili situaciju, s obzirom na to da ste tada bili izvan države. Izašli smo vam ususret. Sada ste u Tjednu kajkavske kulture imali plaćeni nastup, na naš prijedlog Turističkoj zajednici Grada Krapine. Skladbu za ovogodišnju „ Krapinu“ snimili ste još u lipnju, a još najmanje mjesec dana ranije potvrdili ste svoj nastup. Otvoreno ste mogli reći kako ne želite surađivati, kako kažete, "pro bono". Niste to rekli, već ste tražili da vam se nadoknade putni troškovi u iznosu 500 kuna, na što smo ponovno pristali. Otkazivanje festivalskog nastupa u posljednjem trenutku smatramo neprimjerenim i neprofesionalnim", bio je odgovor Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo.