U večerašnjoj emisiji kviza "Potjera" u lovčevoj završnoj potjeri postavljeno je pitanje o geometrijskom tijelu u središtu naslovnice albuma "The Dark Side of the Moon" Pink Floyda zbog kojeg je izbila prava mala drama, a zbog toga su se oglasili iz HRT-a.

Naime, lovac Krešimir Sučević Međeral nije znao odgovor na ponuđeno pitanje, pa je odgovor ponudio natjecatelj Ivan.

"Predviđeni točan odgovor bio je 'prizma', a natjecatelj je nakon lovčeva netočnog odgovora ponudio odgovor 'piramida'.

Odlučili su priznati odgovor

Natjecateljev odgovor isprva nije bio priznat i lovac nije bio vraćen korak unatrag.

Naknadnom provjerom odlučili smo priznati natjecateljev odgovor pa bi lovcu, uz preostale dvije sekunde, do pobjede nedostajao još jedan korak i samim time premalo vremena za čitanje pitanja i odgovor pa je u večerašnjoj emisiji pobjednikom proglašen natjecatelj. Bit će mu isplaćeno 17.500 kn, odnosno iznos za koji je igrao u završnoj potjeri.

Uz isprike natjecatelju, ispričavamo se i gledateljima koje pozivamo da i dalje uživaju u premijernim emisijama 'Potjere'", priopćili su iz HRT-a.