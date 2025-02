Šime je šokiran novim Gospodinom Savršenim: 'Kao drugi je ušao. Broj dva će i ostat!'

Šime je šokiran - novim Gospodinom Savršenim. Igra je otišla korak dalje. Šime, koji je mislio da je stvorio neke veze s pojedinim djevojkama - sada je u problemu.

'Ne sviđa mi se ton kojim pričaš, nimalo“, iskren je Šime. U showu su sada dva Gospodina Savršena. Šime je u početnoj prednosti, no to se lako može istopiti. Miloš stiže otvorena srca: ''Spreman sam na rizik u ljubavi.“

Šime se već povezao s nekim djevojkama, proveo je dosta vremena s njima i ima pred sobom početnu sliku i simpatije. Sve to mu je dalo pravo i da se malo uljuljka u svojoj ulozi. ''Mislim da je Šimi bilo lakše. On je bio neki alfa mužjak“, komentira Maida Miloševu poziciju, naspram Šimine. No ljubav ne poznaje vrijeme. Što ako im se svide iste djevojke? „Mogao bih ja njemu zapapriti. Govoriti jedno, a raditi skroz drugo“, sprema Šime obrambeni plan. Moć je sada i u rukama djevojaka. Mogu odabrati svog Savršenog. Šime mora podebljati svoj šarm i ubaciti u veću brzinu, ako ne želi da mu jedna od simpatija isklizne iz ruku. ''Kao drugi je ušao. Broj dva će i ostati!“ teritorijalan je Šime. „Ne znam koliko tu ima prostora za borbu“, spreman je i Miloš za izazov.

Velikim se preokretom otvaraju mnoga pitanja poput: koji dodjeljuje ružu, koliko djevojaka napušta kuću, tko će imati prednost za spoj ako će simpatizirati iste djevojke? Sve odgovore potražite odmah u Gospodinu Savršenom na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrka u 21.15 i na RTL-u. Neka bolji osvoji srca djevojaka!

