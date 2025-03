Dosad neviđeni razgovor Laure i Šime: 'Meni je ovo sve jako strano'

U četvrtoj sezoni showa ''Gospodin Savršeni'', emocije su sve jače, a natjecatelji sve iskreniji. U razgovoru sa Šimom, Laura je otvoreno priznala da joj situacija u kojoj se nalazi nije nimalo laka.

"Meni je ovo sve jako strano jer se ja nisam navikla boriti… Pogotovo ne s ovoliko cura na jednom mjestu. Navikla sam da se bore samo za mene, a ne za ostalih deset. Dobar test za moje strpljenje, ljubomoru i sve ostalo. Jedan od mojih najvećih problema je nestrpljivost, ne mogu više čekati", rekla je Laura, otkrivajući koliko joj teško pada dijeliti pažnju muškarca koji joj se sviđa.

Na njezine riječi Šime joj je poručio: "Poradi na tome kako si radila na smanjenju ljubomore i tim ludim reakcijama…" Smatra da je Laurina pozitivna promjena dokaz da je spremna raditi na sebi kako bi njihov odnos bio bolji.

Foto: RTL

Također, Laura je priznala da su joj ovakvi razgovori važni jer zna da Šime nakon druženja s njom odlazi na susret s drugom djevojkom. "Upravo zbog toga važno mi je da me podsjetiš da je s nama sve u redu", rekla je. Cijeli video pogledajte OVDJE.

Laura i Šime definitivno imaju posebnu energiju, a ona mu jasno daje do znanja da za nju postoji samo on i nitko više. Hoće li Šimi to omekšati srce? Kako će se dalje razvijati njihov odnos, saznajte odmah na platformi Voyo, a ''Gospodin Savršeni'' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

