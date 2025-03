Nina Brnetić za RTL.hr o izlasku iz showa': 'Htjela sam duže ostati'

Nina Brnetić, jedna od kandidatkinja showa Gospodin Savršeni, napustila je projekt u trenutku kada su djevojke morale odlučiti za koga se bore – Šime ili Miloš. U intervjuu za RTL.hr, Nina otkriva kako je doživjela svoj put kroz ovaj RTL-ov projekt, tko joj najviše nedostaje te kako gleda na svoju odluku.

Je li ti žao što si napustila Gospodina Savršenog?

Srce mi se bilo steglo, baš mi je otišlo u pete. Povežeš se s ljudima kad provedeš toliko vremena zajedno, i žao ti je jer znaš da više nikada nećeš osjetiti to zajedništvo koje smo imali u kući. Mi se i dalje družimo kad možemo i kada netko bude u istom gradu, ali to nije to. Nedostaju mi svi – i oni ispred i oni iza kamere.

A tko ti više nedostaje?

Šime mi više nedostaje. S njime sam od početka imala osjećaj opuštenosti i spontane zabave. Bez obzira na stres, tremu ili vremenske neprilike, uvijek smo imali dozu humora. Mi smo se zabavljali, bacali fore i citate, sve što nam je u tom trenutku palo na pamet.

Možeš li reći da si se zaljubila?

Ne mogu reći da sam se zaljubila, ali prešla sam onu razinu fizičke privrženosti. Došla sam do stanja u kojem sam znala da će mi biti žao kad budem morala otići i da će mi nedostajati.

A Miloš?

Od njegovog dolaska pa do kraja, razgovarali smo samo pristojno, uz našu dozu humora. Moj humor se prilagodio njegovom, ovisno o trenutku. S Milošem sam imala osjećaj da smo stari prijatelji.

Jesi li s nekim od njih dvojice i danas u kontaktu?

Jesam, ali više je to zbog naših zajedničkih interesa u glazbi i činjenice da sam stalno online zbog posla. Nismo u kontaktu svaki dan, ali s vremena na vrijeme razmijenimo memeove, naljepnice i komentiramo neke zajedničke teme.

Misliš li da si trebala još ostati?

Željela sam ostati do kraja jer sam namjeravala graditi odnos sa Šimom, ali da sam voljela ostati naspram nekih drugih ljudi po duljini - da. Htjela sam duže ostati.

Kojih drugih ljudi?

Željela sam ostati do kraja jer sam planirala graditi odnos sa Šimom, ali da sam voljela ostati duže – da. Htjela sam ostati duže i boriti se za njega. Budući da sam ispala kad su se djevojke podijelile, rekla bih da je moja neodlučnost bio jedan od razloga. Držala sam se po strani, a kada sam trebala biti pametna, nisam bila. Djevojke s kojima sam se najmanje družila, koje su bile više moje cimerice nego prijateljice, imale su prednost. Selma je, primjerice, trebala otići ranije zbog odnosa s obojicom. S Šimom sam imala veću povezanost, dok je Miloš imao svoje djevojke koje su bile čvrsta konkurencija.

Nakon tvog odlaska, Šime je rekao da mu je vaš oproštaj posebno teško pao.

I meni je bilo teško, ali kad smo se na ceremoniji ruža zagrlili, osjetila sam da je bio emotivan. I on je bio dirnut, kao i ja. Rekla sam mu da se drži svojih odluka, jer ih mora donijeti, iako su teške.

Zamjeraš li ikome išta?

Najviše sebi. Kao što sam rekla, ne želim žaliti zbog stvari koje nisam učinila. Zamjeram si što nisam djelovala spontano, nego s dozom zadrške.

