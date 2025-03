Nina konačno dočekala spoj sa Šimom, a na isti im je upala Mia: Evo što kaže o cijeloj drami

Emisija "Gospodin Savršeni" koju pratimo an RTL-u i dan ranije na platformi Voyo ne prestaje intrigirati gledatelje, a najnoviji zaplet između natjecateljica Nine i Mije donio je još više uzbuđenja. Nina je napokon dobila priliku za spoj nasamo sa Šimom, što je dugo priželjkivala, a situacija je dobila dramatičan obrat kada se na njihovom romantičnom druženju pojavila Mia. Kako je Nina doživjela cijeli taj trenutak, što misli o Šimi i njegovoj reakciji te kako gleda na Mijin potez, otkrila je za RTL.hr.

Na pitanje je li očekivala poziv na spoj, Nina je priznala da je još od posljednje ceremonije osjećala da će upravo ona biti odabrana za izlazak nasamo sa Šimom. Kada je taj trenutak napokon stigao, radost nije mogla sakriti. "Raspoloženje mi je bilo na vrhuncu jer smo bili na mirnom, spokojnom i romantičnom mjestu, kao u filmovima", otkrila je za RTL.hr.

Za Ninu je Šime pravi romantik

Kako je ranije izjavila da nije naviknuta na romantične trenutke, a opisala je kako se osjećala u takvoj atmosferi.

"Bilo mi je stresno proživljavati davno potisnute osjećaje prisnosti i romantike, drago mi je što sam shvatila da i dalje ta stara duša leži u meni. Trebalo je jednostavno prodrmati i izvući na površinu", rekla je Nina i dodala kako je upravo Šime zaslužan za njezinu nježnu i osjećajnu stranu. "Šime je znao izvući najbolje iz svakog spoja, odnosa i trenutka. Pravi je šarmer i romantik."

No, romantičnu atmosferu ubrzo je prekinula Mia, koja se pojavila na spoju, a Nina priznaje da ju to nimalo nije iznenadilo: "Očekivala sam Miju kao što žedna zemlja očekuje kišu. Sto postotno sam znala i bila uvjerena da će se pojaviti. Jedino me iznenadio tajming, došla je na vrhuncu spoja."

Za RTL.hr je podijelila i kako se osjećala kada je Mia prekinula trenutak sa Šimom: "Osjećala sam se kao da me netko pogodio loptom u glavu, ošamućeno, ali i sretno jer mi se predviđanje ostvarilo."

Foto: RTL

Mia je ljubomorna?

Reakcija Šime nije joj promaknula – tvrdi kako je bio u nevjerici i čak se našalio s cijelom situacijom. "Još se našalio jesmo li se dogovorile hoće li nam upasti na spoj. Problijedio je na par sekundi, brzo se pribrao te je uspješno probavio početni šok i žaljenje."

Na kraju, odgovorila je i na pitanje je li Mia ljubomorna na nju, budući da su neke djevojke u vili takvo nešto komentirale. "Vjerujem da je Miju isto malčice pecnulo kad je vidjela naš odnos, ali tvrdim da je više bila iznenađena mojom energijom. Mia je dobra, poštena i draga osoba tako da sa njezine strane takva ljubomora ne može izaći na površinu jer nema kapi zlobe u sebi već izvrsno barata svojim osjećajima i zna objasniti što osjeća", zaključila je Nina.

Show ''Gospodin Savršeni'' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.

