Prosvjedi ispred iranskog veleposlanstva u Londonu postali nasilni, ozlijeđeni policajci

Nekoliko policajaca je ozlijeđeno nakon što je prosvjed ispred iranskog veleposlanstva u Londonu prerastao u nasilje, piše Metro.co.uk. Policija i prosvjednici sukobili su se ispred diplomatskog predstavništva sinoć, a policajci su izbjegavali projektile bačene na njih. Četiri osobe prevezene su u bolnicu nakon što su hitne službe obaviještene o incidentu u South Kensingtonu u 20.45 sati, priopćila je londonska hitna pomoć.

Na snimkama s društvenih mreža vidi se uhićenje prosvjednika te kako su neki ozlijeđeni dok nekoliko policajaca obara osobu na travnatom rubu. Jedan prosvjednik se popeo na zgradu veleposlanstva i skinuo iransku zastavu prije nego što je uhićen. Zastava je već skinuta prije tjedan dana u sličnom incidentu.

"Tijekom prosvjeda ispred iranskog veleposlanstva večeras, prosvjednik je ilegalno ušao na privatni posjed i popeo se preko više balkona na krov veleposlanstva te skinuo zastavu. Od tada su ga uhitili policajci zbog sumnje na kazneno djelo nanošenja štete, neovlaštenog ulaska na diplomatsku imovinu i napada na policiju. Zbog kontinuiranog nereda, uključujući bacanje projektila na policajce, izrečena je naredba prema članku 35. Nekoliko policajaca je ozlijeđeno", izvijestili su iz policije.

Uhićen 'određen' broj ljudi

Policija je kasnije izjavila da je "određeni broj ljudi uhićen zbog sumnje na nasilne nerede“. To se događa nakon tjedana antirežimskih prosvjeda diljem Irana, potaknutih nekontroliranom inflacijom i dubokom krizom troškova života u zemlji. Donald Trump zaprijetio je Iranu akcijom jer je broj žrtava rastao nakon što je režim suzbio demonstracije.

Prijetio je Iranu mogućom vojnom akcijom prije nego što su se napetosti činile smirenima, a u posljednjih nekoliko dana nije bilo prijavljenih prosvjeda u Teheranu ili drugim gradovima. Prema američkim skupinama za ljudska prava, u prosvjedima je ubijeno više od 3000 ljudi, dok su tisuće uhićene.

Iranski režim brzo je reagirao kako bi blokirao pristup internetu kada su prosvjedi započeli, ostavljajući samo dio veze putem satelita Starlink. Promatračke skupine rekle su da su danas primijetile „vrlo blagi porast“ povezivosti.

