Pjevačica Danijela Martinović (50) nakon prekida s kolegom Petrom Grašom posvetila se je sebi i poslu. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu otkrila je što je čini sretnom.

Danijela je uz emotivnu poruku podijelila i fotografiju na kojoj pozira nasmiješena u svijetlom oversize kardiganu i crnima tajicama.

"Previše se ozbiljno shvaćamo… Shvatila sam kako je jedino važno to da smo mirni unutar sebe, da poklonimo drugom čovjeku, stvorenju, malo pažnje, osmijeh, neku lijepu riječ jer upravo su ti mali trenuci ono što čini život sretnim", napisala je Danijela u opisu objave.

Pratitelji su joj poručili da je prelijepa te da jako cijene to što svoju intimu drži za sebe.

"Koja budala bi tebe ostavila, svašta", "Vidim da se ne obazireš na zle komentare tako i treba. To što svoju intimu držiš samo za sebe je dokaz koliko si dobra osoba i ne želiš da to koristiš kao svoju promociju kao neke što djecu po novinama protežu. Grašo je gospodin i vjerujem da ti je život s njim bio lijep bez obzira što su se vaši putevi razišli… I to je dio života", komentirali su.