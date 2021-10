Dok se pjevač Petar Grašo po regiji provodi sa svojom novom mlađahnom djevojkom Hanom Huljić, njegova bivša Danijela Martinović na društvenim je mrežama objavila emotivni video u kojem je progovorila o novostima u svom životu.

Ona je otkrila da već nekoliko godina ima i svoju drugu ljubav, a to je pisanje.

"Na ovaj predivan jesenski dan došla sam se prošetati malo na Bundek i onda sam shvatila da je to idealna prilika da vam kažem nekakve lijepe stvarčice. Naime, najviše me ljudi poznaju kao pjevačicu, već dugi niz godina, a ja sam prije nekoliko godina otkrila svoju drugu veliku ljubav, a to je pisanje. Pa sam tako napisala tri slikovnice za djecu i dvije motivacijske knjige, a ide još treća i imam još neke stvari koje me jako raduju.

Nešto bih još malo kreirala, svašta bih ja i svašta hoću, a to ćete još vidjeti. I sad sam si ja mislila kako bi možda bilo zgodno to sve staviti pod jednu istu kapu, prepoznatljivu. I onda sam se sjetila i nazvala jednog slovenskog dizajnera kojeg sam bacila u vatru i rekla mu da meni treba nešto što će me objediniti, nešto što će ovu novu i kompletnu mene prezentirati ljudima i on je prihvatio taj izazov jer voli izazove.

Neizmjerno je sretna

I ja sam tako na svoj rođendan dobila taj logotip, taj prekrasan jedan znak koji zapravo zaista reprezentira ovu neku novu staru mene ili staru novu mene, neku kompletnu mene, tako je najbolje reći. Stvarno kad sam ga vidjela ujutro sam se na tašte na rođendan rasplakala", ispričala je Danijela.

Dizajnera je zanimala njena reakcija, pa su se telefonski čuli.

"Ono što sam primijetio je da ti imaš otvoreno srce u koje svatko može ući i zato sam i nazvao ovaj logotip 'open heart'", kazao joj je.

Danijela se nakon toga opet rasplakala te je zatim priznala da je neizmjerno sretna, a oduševljeni pratitelji su je zasuli komplimentima i lijepim željama.

"Divna, posebna, autentična. Sretno ti draga Danijela jer zaslužuješ u svakom segmentu života samo najbolje", poručili su joj.