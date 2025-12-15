Službeno objavljen popis! Evo tko se vraća, tko bojkotira, i tko smatra da Eurosong nema veze s politikom
Beč je treći put domaćin ovoga glazbenog natjecanja, a finale će se održati 16. svibnja
Trideset i pet zemalja sudjelovat će na sljedećem Eurosongu u Beču, objavila je u ponedjeljak Europska radiodifuzna unija (EBU), nakon odluke brojnih zemalja da bojkotiraju događaj pošto je izraelskom kandidatu dopušteno sudjelovanje.
Emiteri članica EBU-a otvorili su put sudjelovanju Izraela ranije ovaj mjesec, unatoč pozivima da se zemlja isključi s Eurosonga zbog vojne kampanje u Gazi. Kao odgovor emiteri iz Španjolske, Nizozemske, Irske, Slovenije i Islanda planiraju bojkotirati sljedeće izdanje, a tri zemlje - Rumunjska, Bugarska i Moldavija - vratit će se na Eurosong prvi put nakon nekoliko godina.
Na ovogodišnjem natjecanju u Baselu za glasove žirija i publike natjecalo se 37 zemalja.
Natjecanje je i dalje "mjesto na kojemu se isprepleću glasovi, kulture, jezici i glazba", rekao je direktor EBU-a Martin Green, dodavši kako upravo ondje "ljudi iz mnogih sredina mogu pokazati da je u današnjem teškom načinu življenja moguć bolji svijet."
Eurovizija je tijekom nekoliko tjedana bila u sjeni rasprave o sudjelovanju Izraela u natjecanju. Prošli je tjedan švicarski pobjednik Eurosonga 2024., Nemo, obećao da će vratiti trofej u znak prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela u sljedećem događaju, spomenuvši izraelske vojne akcije u Gazi.
EBU i austrijski domaćin ORF više su puta naglasili da Eurosong ne bi trebao biti politički. Beč je treći put domaćin ovoga glazbenog natjecanja nakon 1967. i 2015., a finale će se održati 16. svibnja.
POGLEDAJTE VIDEO: Četiri europske zemlje zbog Izraela neće sudjelovati na Euroviziji: 'Ljudi umiru i gladuju'