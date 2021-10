Bivši partner Severine Vučković, Milan Popović, u jutarnjem programu "Dobro jutro Srbijo" na Happy televiziji progovorio je o odnosu s njom i borbi za sina Aleksandra Popovića.

"Novinari to zovu borba, a ja to zovem proces da se djetetu omogući da bude normalna, zdrava i stabilna osoba kad odraste. Odbijam to zvati borba", istaknuo je na početku.

"Nije istina to što Severina govori zbog čega je presuda bila donesena. Osnovni razlog zašto joj je smanjena količina vremena koju je provodila s djetetom je ta jer prije te presude 46 dana nije dijete vodila u školu i onda su Centar za socijalni rad i Posebno skrbništvo i sud sjeli i donijeli odluku da imamo pravo na pola-pola, sve praznike i odmore, a za vrijeme kada dijete ide u školu dijete mora biti kod mene da bih ja osigurao djetetu da ide u školu jer je njegovo obrazovanje roditeljska obaveza. Ona bez opravdanja nije 46 dana dijete vodila u školu. Dijete je trebalo polagati državni ispit, ponavljati razred. Sreća u nesreći je bila ta korona pa smo on i ja jedan na jedan radili ta dva mjeseca kako bi on nadoknadio propušteno i položio sve ispite i završio razred s odličnim uspijehom", ispričao je Milan.

On se osvrnio i na presudu Suda u Splitu.

"Splitski sud je, po mom mišljenju, a i mnogih drugih, morao biti izuzet iz cijele priče s obzirom na to da je Severina iz Splita. Kad Severina digne prst, cijeli Split pjeva, a očigledno da pjeva i njihov sud po njenoj želji. Splitski sud je mimo svih mišljenja i Centra za socijalni rad, posebne skrbnice, škole i presude suda donio odluku koja nema veze s onim što je u najboljem interesu djeteta. Presuda je pola-pola, odnosno 14 dana kod mame i kod tate isto toliko, ali oni potpuno ignoriraju sva prijašnja događanja i njeno zanemarivanje."

Želio je da se ona bavi djetetom

Milan je kazao i kako se Severina nije bavila vlastitim sinom. To su, tvrdi, umjesto nje radile razne druge osobe.

"Ona je zanemarivala dijete, nije provodila vrijeme s njim, nije ga vodila u školu, nije radila, a ni brinula o njemu, razne osobe su brinule o njemu. Igor je recimo, dok je bio Severinin partner, više vodio računa, i na tome sam mu zahvalan jer bolje da je on bio s njim nego neki sumnjivi ljudi, da ne dajem sada neke druge epitete cijelom tom okruženju oko nje. Ja sam želio da se ona bavi djetetom, a ne da delegira roditeljsko pravo na neke druge ljude. Ona kao roditelj treba odgajati dijete, a ne nekom drugom prepuštati tu ulogu. Nije u redu da kaže odvjetniku da ide pregovarati kako će njeno dijete pohađati nastavu, to mora majka raditi", istaknuo je.

Milan je progovorio i o Aleksandrovu krštenju.

"Patrijarh je nepravedno optužen od strane Severine da je on taj koji je krstio naše dijete. Dakle on nije krstio naše dijete, on je krstio moje treće najmlađe dijete nedavno. Patrijarh i ja smo se upoznali prije dvije godine, Aleksandar je kršten prije sedam godina u Vršcu. Da bih kasnije saznao da je Severina krstila dijete u Katoličkoj crkvi bez moje suglasnosti i znanja i protivno kanonu čak i Katoličke crkve", otkrio je Popović.