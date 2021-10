Severina Vučković javila se popodne na Instagramu s ne baš tako lijepim vijestima. Dan joj je, naime, započeo s još jednom tužbom.

"Dobar dan, ekipa, kako je? Kod mene sve po starom. Dobila sam još jednu plavu koverticu. Ordinari tjusdej, reklo bi se. "Čovjek koji me tuži" je isti onaj čovjek koji je dao demantij da nije bjesomučno dizao tužbe protiv mene. I da ih nije bilo 60. Točno. Od 2019. ta se brojka popela na više od 70. Tužio me ne samo bjesomučno u Hrvatskoj, "Čovjek koji me tuži” tužio me i u Srbiji da mi se potpuno oduzme skrbništvo?!?"; napisala je pa nadodala:

"Viši sud u Srbiji je to odbacio. Sad je poslao prijedlog ili tužbu ('ko će više znat) za nedozvoljeno objavljivanje njegove adrese, iako je ta adresa i kuća ne samo izlazila u medijima, nego je “Čovjek koji me tuži" iz te iste kuće davao brojne intervjue. Kuća iz koje je davao intervjue i uvjerio sve da u njoj i živi, bila je pod zaštitom grada Zagreba, ali je "Čovjek koji me tuži" nekako od prošle vlasti grada Zagreba dobio dozvolu za rušenje iste. Osim toga, vlasnik te kuće je neka firma na Cipru pa ne znam zašto me tuži onaj koji me tuži? Izašlo je nebrojeno medijskih natpisa o tome da je pokupovao “pola Hrvatske” i sve su lokacije medijski otkrivene. Kuća preko puta moje zgrade na kojoj je kamera koja snima moju zgradu takodjer je u vlasništvu ”Čovjeka koji me tuži", ali su fiktivni vlasnici izvjesna braća Matić. Ladislav Matić je, pak, prijavljen da je zaposlen i prijavljen na adresi u firmi “Čovjeka koji me tuži"... I tako… A što vi radite utorkom? Podijelite vaša iskustva", napisala je Severina na Instagramu.

Podsjetimo, Severina je nedavno podigla veliku prašinu velikim intervjuom u kojem je raskrinkala mrežu za koju navodi da je radila na tome da se njoj oduzme sin. Imenovala je pritom bivšeg gradonačelnika Milana Bandića, ravnateljicu Poliklinike za zaštitu djece Gordanu Buljan Flander, koja je nakon toga dala ostavku, kao i CZSS Zagreb.

Inicijativa Spasi me objavila je potom kako su čuli puno pritužbi na rad Poliklinike te su, nakon što je u javnost izašla i Severinina priča, odlučili da više s njom ne žele surađivati.