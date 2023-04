"Jedva čekam čuti Kraljicu da se uvjerim da je to Kolinda Grabar-Kitarović', uzbuđeno je otkrila čelnica panela detektiva Antonija Blaće.

Uz Antoniju, Nives Celzijus, Borko Perić i Saša Lozar u iščekivanju su još jednog uzbudljivog 'Masked Singera' uživo. U jednom od najvećih studija u Hrvatskoj izlazi pet maski koje će se boriti za opstanak u najmisterioznijem televizijskom showu sezone.

'Masked Singer' i ove subote donosi najluđu zabavu uživo, a Let 3 i Severina garancija su atmosfere za pamćenje.

Pantera, Kraljica, Tovar, Joker i Vrtni patuljak pokazat će pred panelom detektiva sve što znaju. A pred veselom ekipom je važan zadatak - pokušati otkriti 'Tko to tamo pjeva?'. Nagađanja su razna i šarolika.

Tko je Tovar? Luka Nižetić, Slavko Sobin, Marko Pecotić Peco, Giuliano - brojna poznata imena iz domaćeg javnog života su u igri, no krije li se ispod impresivne maske zaista neki proslavljeni Dalmatinac, zna svega par ljudi u zemlji.

Pantera je prvim nastupima zagolicala maštu, no panelisti se, baš kao i publika, pitaju krije li se ispod atraktivne maske glumica Mila Elegović, pjevačica Žanamari Perčić ili je ispod, pak, Viktorija Rađa. Saša Lozar pretpostavio je da bi se moglo raditi i o modnoj dizajnerici Matiji Vuici.

Jedna od maski koja je izazvala najviše pozornosti definitivno je Kraljica - maska je to koja je podijelila žiri, ali i gledatelje. Je li to, kao što tvrdi Antonija, Kolinda Grabar-Kitarović ili je to, ipak, Jadranka Kosor? Radi li se o Janici Kostelić ili možda Vesni Pusić? Malo tko zna.

Maska Jokera u pokeraškom maniru skriva vješto svoj identitet. Sonja Kovač, Mojmira, Mirta Miler, Tina Katanić, Danijela Dvornik, Ida Prester, Ornela Vištica, Anja Šovagović Despot, Ivana Knoll, Bojana Gregorić Vejzović, Blanka Vlašić... Karizmatične dame u mislima su panelista, no pravu odluku, koja bi nekome mogla donijeti i trofej Zlatno uho, teško je donijeti.

Vrtni patuljak ukrao je sve simpatije, a isto toliko šarmantni su i oni o kojima se nagađa da su ispod patuljka. Rene Bitorajac, Drele, Dušan Bućan, Mario Kovač, Slavko Sobin?

Nije lako panelistima odlučiti se. Panelistica Nives Celzijus iskazala se vrsnom poznavateljicom javne scene, a u prošlog epizodi razotkrila je Flamingicu Sementu Rajhard te je prikupila bod u borbi za trofej Zlatno uho.

Hoće li uspjeti ponovno i tako osvojiti prednost u panelu detektiva, ne propustite pogledati u subotu, uživo od 20.15 sati samo na RTL-u!