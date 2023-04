Završila je druga sezona najluđeg spektakla pod maskama, a pobjedu je odnio Tovar. Kako su neki od detektiva otpočetka sumnjali, ispod maske se skrivao pjevač Damir Kedžo. Nagradu za Zlatno uho osvojio je njegov nekadašnji kolega iz grupe, u ovoj priči detektiv Saša Lozar.

Tovar je za svoj prvi nastup večeri odabrao Severininu pjesmu "Djevojka sa sela", koju je simpatično preradio te je postao "tovarić sa sela". Drugi put pjevao je hit "Poljubi zemlju" legende Miše Kovača. Svojom izvedbom oduševio je detektive.

Tovar je u superfinalu otpjevao pjesmu Lewisa Capaldija "Someone You Loved" i tako je, korak po korak, svojim impresivnim vokalnim sposobnostima dogurao do samoga kraja te odnio pobjedu u drugoj sezoni "Masked Singera".

Šarmantnog Damira uhvatili smo po završetku emisije i pitali ga sve ono što je puna dva mjeseca, koliko je trajao šou, zanimalo gledatelje ispred malih ekrana, a on nam je otkrio zaista intrigantne detalje.

O pobjedi nije razmišljao

Svoje iskustvo sudjelovanja u "Masked Singeru", Kedžo je nazvao "interesantnim" te kazao da je "čudan osjećaj biti dva mjeseca pod maskom i ne komunicirati ni s kime", ali i priznao da je ovo "najbolji šou u kojemu je sudjelovao".

"Bilo je stvarno zabavno pjevati pjesme koje prije toga nisam izvodio, super je bilo sa svima raditi ova dva mjeseca", rekao je pobjednik za Net.hr. O pobjedi, kaže, nije razmišljao, ali imao je osjećaj da radi nešto dobro i da sve ide kako treba.

"Nisam ušao u ovaj šou u natjecateljskom modu niti sam na to gledao kao na borbu. Cijela poanta bila je: Idem se prepustiti i uživati", istaknuo je Kedžo.

Ono što se pitaju svi koji su pratili šou jest - kakav je zapravo osjećaj nositi na sebi toliku masku, funkcionirati u njoj, pa još i pjevati. Damir priznaje da je on dobro i prošao sa svojom maskom Tovara jer je bilo i glomaznijih, poput one Čudnovišta. Ipak, nije mu bilo lako.

"Kada su mi stavili masku tešku 20 kilograma na glavu, pokušao sam nekako baratati njome, ali već prvi tjedan uspio sam istegnuti vrat", iskreno nam je rekao pjevač.

'Kako me Saša nije skužio?'

Budući da su svi natjecatelji u "Masked Singeru" morali držati u strogoj tajnosti činjenicu da su upravo oni dijelom šoua, pitali smo Damira je li mu pošlo za rukom skrivati tajnu od obitelji i prijatelja sve ovo vrijeme.

"Nisam nikomu rekao, ali sumnjali su. Bilo je čak i smiješno. Moja sestra ima takav sluh da je odmah skužila, no ja sam šutio i radio po svome. Govorio sam da imam nekog posla u Zagrebu pa mi je netko morao čuvati psa...", otkrio nam je pjevač.

Najviše ga je, kaže, iznenadilo to što ga dugogodišnji prijatelj i suradnik Saša Lozar nije odmah prepoznao. Malo se, priznaje, zbog toga i uvrijedio.

"Trebale su mu čak tri emisije da me skuži, a znamo se 20 godina. Rekao sam mu sada, nakon što sam se razotkrio, da ćemo popričati kasnije jer me očito ipak ne zna toliko dobro kao što sam mislio", ispričao nam je Kedžo kroz smijeh.

Pogodio skoro sve maske

Svoj prepoznatljiv glas planirao je kamuflirati i pokušati zvučati drugačije, no, kako nam priča, to nije zvučalo lijepo te je odlučio kako mu je ipak važnije da izvedba bude dobra.

"Dali su nam slobodu da odlučimo u kojem ćemo smjeru ići što se tiče glasa", dodao je Damir. Većinu ostalih maski je sam vrlo brzo prepoznao po glasu i tragovima, tek su mu dvije stvarale pomutnju.

"Za Čudnovište sam već u drugoj epizodi znao da je Hiljson Mandela. Kada je pjevao Elvisa, tada mi još nije zvonilo, ali onda je zapjevao 'Kad nema ljubavi' i odmah sam skužio da je on ispod maske. Jedino Jokericu nisam mogao prepoznati, a Vrtnog patuljka sam fulao. Bio sam uvjeren da je riječ o Slavku Sobinu. No, bio je to Miran Kurspahić", rekao je.

Nezgoda na parkiralištu

Simpatični Tovar osvojio je srca mnogih kada je u finalnoj epizodi "Masked Singera" otpjevao Severininu "Djevojku sa sela" s izmijenjenim tekstom. Zanimalo nas je čija je ideja bila "tovarić sa sela".

"Ja sam izrazio želju da pjevam tu pjesmu, ali znao sam da, ako ostane originalni tekst, zvučat će bezveze. Muški glas da pjeva 'Ja sam djevojka sa sela'... I onda mi je sinulo: Okej, ja sam Tovar, idem izmijeniti tekst", prisjetio se Kedžo.

I za kraj, nismo izdržali da ga ne pitamo za neke pikanterije sa snimanja, detalje koje možda nitko ne bi očekivao. I bome, na anegdotu koju nam je ispričao na tu temu ništa nas nije moglo pripremiti.

"Svega nekoliko ljudi s kojima smo smjeli pričati znali su tko je ispod maski, nitko drugi. Prije dva tjedna trebao sam ići sestrični na rođendan nakon snimanja. Izađem na parkiralište, hodam do svog auta - kad nailazi kombi i parkira taman do mene. Ja sam se spustio iza auta i skrivao se ispod retrovizora da me čovjek ne vidi. Kako sam išao na sve četiri, krenuo sam ustati kada je ovaj otišao, opalio glavom u retrovizor i razbio arkadu. Glava mi je bila u krvi, tako da sam imao mali problem", ispričao je simpatični Damir za Net.hr.