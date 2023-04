Pobjedu u 'Masked Singeru' odnio je fantastični Tovar, ispod kojeg se skrivao glazbenik Damir Kedžo! Izvanrednih vokalnih sposobnosti i odličnih glazbenih odabira, Tovar je osvajao iz emisije u emisiju televizijske gledatelje. Oduševljenje Tovarom ne čudi, budući da se radi o Damiru Kedži, vlasniku jednog od najboljih vokala domaće glazbene scene.

Nakon što se Kedžo razotkrio, u zagrljaj mu je pohitao kolega i prijatelj, panelist Saša Lozar! "Mogli ste mi mamu dovesti u žiri, treća emisija, tek? Kao drugo i bitnije, hvala vam na prekrasnom putovanju, najboljem showu u kojem sam dosad bio", zahvalio se Kedžo svima koji su radili na showu. "Hvala i Goranu Karanu, kojeg je Borko previše puta spomenuo. Stvarno sam uživao", kroz smijeh je komentirao pobjednik 'Masked Singera'.

Medo je bio legendarni Zoran Šprajc

Na drugom mjestu završio je Medo! Ispod maske Mede skrivao se proslavljeni voditelj i urednik Zoran Šprajc. "Predivno iskustvo je bilo, žao mi je što su ispadali oni koji su bolje pjevali, mislio sam da ću ispasti u prvoj, drugoj epizodi, a onda se situacija otela kontroli! Hvala svima koji su glasovali za mene, a još više onima koji su glasovali za one druge, maske koje su bolje pjevale. Drago mi je da me Saša pitao za duet", kroz smijeh je zaključio Šprajc.

Od samog početka pa sve do spektakularnog finala 'Masked Singera', gledatelji obožavaju Medu. U karizmatičnom i veselom liku Mede prepoznali su našeg proslavljenog urednika i voditelja, nagrađivanog Zorana Šprajca. Televizijski pečat Zorana Šprajca prepoznatljiv je i unikatan na domaćoj medijskoj sceni, a upravo je takvim postao i njegov Medo, koji šarmom osvaja od prve epizode 'Masked Singera'. Pomaknut i nostalgičan odabir pjesama u kombinaciji s bogatim karakterom koji mu je Šprajc udahnuo, Medu su učinili omiljenom maskom gledatelja diljem Hrvatske. Ne čudi, stoga, što se Zoran Šprajc ovjenčao drugim mjestom u najraskošnijem televizijskom showu sezone. Regularnost glasovanja je pratio javni bilježnik.

Iza Čudnovišta se skrivao Hiljson Mandela

Treće mjesto u 'Masked Singeru' osvojio je glazbenik Hiljson Mandela.

"Fantastična emisija, maske, pjevači! Fantastično iskustvo, brutalica", izjavio je Hiljson. "Nema šanse da bih to na početku rekao, da je to Hiljson", komentirao je na kraju Saša Lozar. Lik Čudnovišta oduševljavao je iz tjedna u tjedan pa i ne čudi što je došao do samog finala showa. Velike komplimente dobio je Hiljson Mandela zbog svojih izvanrednih vokalnih izvedbi, a oduševljenje zbog sudjelovanja u showu nije skrivao.

Tijek finala

Nastupom je spektakularno finale otvorilo upravo Čudnovište - i to pjesmom 'I'm Outta Love' glazbenice Anastacije. Nakon nastupa, Borko je prognozirao da se radi o glazbeniku koji se krije iza imena Z++, a Nives Celzijus poručila je da se radi o Hiljsonu Mandeli. Uslijedio je Medo, a otpjevao je 'Three Little Birds' Boba Marleyja. "I dalje stojim kod svog prijedloga - Zoran Šprajc", rekao je Saša Lozar. Složili su se s njim Borko te Nives i Antonija Blaće.

Zapjevao je i Tovar - i to Severinin hit, koji je parafrazirao u 'Tovarić sa sela'. "Ovo je bilo jako zabavno s ovim izmijenjenim tekstom. Mislila sam da si Kedžo, ali nisi! Ti si Tin Samardžić", jasna je bila Antonija Blaće, a složila se i Nives. "Ne, kolegice jel' vam netko sjedi na ušima? Tovarić dragi, 260 je broj glasova koje je Kedžo dobio na Dori, a dobio je crveno zbog koronavirusa pa nije otišao", objasnio je Saša Lozar.

Čudnovište je u drugom krugu otpjevalo hit 'Još ovu noć'. Detektivi su se složili da je to - Hiljson Mandela. Uslijedio je Medo, koji je izveo hit Vojka V - 'Ne može'. Za kraj - Tovar je izveo hit Mate Miše

Kovača 'Poljubi zemlju'. "Ovo nam je probudilo nacionalni ponos, bio si izvrstan", rekla je Antonija, a pohvalio ga je i Borko.

Nakon dva nastupa triju maski, u superfinale su prošli Medo i Tovar. Medo je prvi zapjevao u superfinalu, a izveo je 'Osmijeh' Grupe 220. "Njušila sam da će biti nešto retro! Ovo je bilo odlično", rekla je Antonija, a Saša je Medi predložio i duet. Uslijedio je superfinalni nastup Tovara. Otpjevao je 'Someone You Loved' Lewisa Capaldija. "Kakav skupi nastup, skuplji od magarećeg mlijeka", komentirao je Saša Lozar poslije nastupa.

Saša proglašen pobjednikom u borbi za Zlatno uho

Upravo je Saša za kraj proglašen i pobjednikom u borbi za Zlatno uho! S tri osvojena boda, Lozar je uspio pobijediti preostale paneliste - sjajne Antoniju Blaće, Nives Celzijus i Borka Perića!

Slavila je i Irma Vakoš iz Osijeka. Glasačica je to koja je imala najviše sreće prilikom glasovanja za svoju omiljenu masku te je time osvojila automobil Opel Mokka! Regularnost glasovanja je pratio javni bilježnik.

Propuštenu epizodu 'Masked Singera' gledatelji mogu pogledati na platformi PLAY.