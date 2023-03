NIKOLINA NIJE BILA SAMA / Jeste li vidjeli u kakvim su izdanjima zasjale Antonija Blaće i Nives Celzijus u 'Masked Singeru? A tek Saša i Borko...

I prošle subote u trećoj emisiji live spektakla 'Masked Singer', uz genijalne maske i njihove nastupe, mogli smo uživati u izdanju voditeljice Nikoline Pišek, ali ni panelisti detektivi nisu razočarali. Dapače! Dok je Nikolina Pišek zasjala u žutoj haljini s potpisom slavne Stelle McCartney, Antonija Blaće i Nives Celzijus obje su nosile look s potpisom brenda PINKO. "Antonija je nosila bijelo odijelo pojačanih ramena s prslukom u boji pudera i glamuroznim naušnicama, dok je Nives nosila morski plavu izazovnu haljinu, optočenu sjajnim ljuskicama", rekao je za portal Žena.hr Petar Trbović, stilist showa 'Masked Singer'. Antonija je cijelu kombinaciju podigla zlatnim cipelama. Trbović je objasnio kako je odabrao ove kombinacije upravo zato jer mu je cilj bio donijeti u studio atmosferu proljeća i vedre boje, što je svakako i uspio. Naravno, ni muški panelisti detektivi Saša Lozar i Borko Perić nisu razočarali svojim modnim izborom. Saša je ovaj put košulju zamijenio dolčevitom, no ostao je vjeran plišanom sakoi, no ovaj put je odabrao hit boju senfa. Borko je jedan od onih koji uvijek pokazuje eleganciju, ali sa twistom.Izdanje u sivom sakou sa crnim reverima pokazalo se kao pun pogodak.