Titulu najslađe maske sezone u 'Masked Singeru' vrlo lako moglo bi odnijeti Čudnovište koje je osvojilo srca publike, gledatelja, detektiva; Antonije Blaće, Nives Celzijus, Borka Perića i Saše Lozara te voditeljice Nikoline Pišek!

Kad je na bajkovitu pozornicu izašlo Čudnovište, meka šarena maska s jednim zubom i ticalima te pustila svoj božanstveni glas, pjevajući Elvisa Presleya i 'Can't Help Falling in Love', izazvala je najljepše emocije, a panelisti su komentirali kako su ga odmah poželjeli zagrliti.

'Sve su maske bile jako slatke, ali Čudnovište pjeva tako da smo svi bili u transu'

"Sve su maske bile jako slatke, ali Čudnovište pjeva tako da smo svi bili u transu. A osim toga, toliko se slatko kretao po pozornici i propinjao na prste… Tko god bio ispod maske, udahnuo joj je život. A ne odmaže mu ni što je maska čupava i preslatka", rekla je detektivka Antonija Blaće, koja smatra da se ispod maske krije Ivan Šarić, dok je Saša Lozar dodao: 'Nisam očekivao da ispod takve 'opasne' maske izađe takav baršunasti vokal. Otpjevao je bez greške. I dalje stojim pri svom mišljenju da je ispod maske glumac Stojan Matavulj.

"I Borko Perić pohvalio je fantastičan glas za koji smatra da pripada Marku Tolji te dodao kako sve najbolje misli o toj maski.

"Čudnovište je jednostavno odlična maska, zabavna i pjevna!", kaže simpatični glumac, a Nives Celzijus zaključuje: 'Čudnovište je čudesno! Mislim da smo svi, i publika, i mi panelisti detektivi, bili očarani njegovom emotivnom izvedbom. Oduvijek volim zagonetke pa se radujem novim tragovima i jedva čekam našu novu detektivsku istragu u kojoj ćemo pokušati otkriti tko se krije ispod te 'strašne' maske'.

'Jako je slatko, divna maska, pogođena u svakom segmentu, a tek taj glas...'

Čudnovište je osvojilo i voditeljicu Nikolinu Pišek koja je otkrila: 'Koliko vidim za maskom Čudnovište postoji red čekanja, ja sam se isto izjasnila da ću ga nakon showa udomiti - dobio bi središnje mjesto u dječjoj sobi! Jako je slatko, divna maska, pogođena u svakom segmentu, a ono što je zadivljujuće jest taj glas, osoba koja se krije u toj maski, koja je u potpunoj suprotnosti s fizičkom pojavnošću te maske. Glas koji je toliko vokalno superioran, elaboriran, školovan, seksi i muževan - ma, Čudnovište je apsolutni hit!"

Preslatko glomazno stvorenje pokazalo se kao sjajan vokalist, a možda vam njegovi tragovi pomognu o otkrivanju identiteta.

"Šaren sam, a takav mi je i karakter. Imam puno lica, ali svako od njih je autentično. Pravi sam zabavljač i mjesto mi je pod svjetlima reflektora", otkrilo je Čudnovište za kojeg na društvenim mrežama nagađaju da je Jacques Houdek, Filip Dizdar, Goran Navojec, Krešimir Mišak, Ivan Šarić, Damir Kedžo, Hiljson Mandela, Vojko V, Mario Petreković…

Zigman: 'Osobi pod maskom nije lako, no ima i ventilator koji je hladi'

A što je bila inspiracija za masku Čudnovišta, pitali smo našeg proslavljenog dizajnera Jurja Zigmana.

"Želio sam napraviti masku koja će biti toliko slatka da je želiš zagrliti i na njoj se odmoriti, jednostavno leći na nju... Puno je tih stavki bilo koje su mi bile važne pri stvaranju te maske. Bilo je bitno da se sviđa djeci, da bude preslatka, a onda ju je odjenula osoba koja super pjeva, pravi umjetnik, tako da će se sigurno sviđati i odraslima. To je ta dobitna kombinacija. Jako je kompleksna maska, konstrukcija je jako teška, teži sigurno dvadesetak kilograma koje čovjek ima na ramenima tako da je vrlo zahtjevna za kretanje. Maska ima poseban prostor u backstageu, ne može izaći kao druge maske, širina vrata mora biti promjena 2.80 metara da bi mogla izaći iz prostora u kojem se preodijeva tako da je zahtjevna bila i izrada. Zahtjevno je i popeti je na pozornicu, koordinirati, osobi pod maskom nije lako, no ima i ventilator koji je hladi. Želio sam napraviti masku koja nije s ovog planeta, da bude nešto apstraktno, neka vrsta izvanzemaljca kako bi ga vidjela djeca. Često se stavim u ulogu djeteta kada pravim te maske, te skice crtam kao da sam klinac, a poslije ih razrađujem kao odrastao profesionalac. To mi dopušta da se razigram i da maska na kraju bude preslatka", kazao je Zigman.

Hoće li Čudnovište nastaviti lomiti srca baladama ili će se okušati i u nekom drugom žanru - ne propustite pogledati u sljedećim epizodama najraskošnijeg TV showa uživo u Hrvatskoj - Masked Singer svake subote od 20.15 sati samo na RTL-u!