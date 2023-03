SPEKTAKULARAN SHOW / Nikolina, Nives i Antonija oduševile sve: Pogledajte u kakvim izdanjima su zasjale na pozornici Masked Singera!

Iza nas je druga live emisija spektakularnog showa 'Masked Singer'. Prošle subote vidjeli smo novih šest genijalnih maski koje je izradio Juraj Zigman, a show su napustili olimpijci i veslači Martin i Valent Sinković koji su se skrivali iza maske Paste i Četkice. No, uživali smo i u modnim odabirima četvero detektiva panelista i voditeljice Nikoline Pišek. Antonija je na sebi imala crne hlače i sako u kojima se osjećala kao milijun dolara. "Obožavam taj muško-ženski đir, odmah se osjećam opuštenije, no haljina koju sam nosila u prošloj epizodi se svidjela ljudima pa sad ne znam da li da uvrstim haljine u svoj repertoar", rekla je Antonija sa smiješkom. Odmah do Antonije sjedila je i detektivka Nives Celzijus koja je blistala u ljubičastoj haljini Hippy Gardena. Voditeljica Nikolina Pišek, pak, sjajila je u fantastičnoj dugoj plavoj haljini u kojoj je vodila show. U fotogaleriji pogledajte kako je zablistala ova petorka, a tko će idući ispasti i u kakvom će izdanju osvanuti detektivi panelisti i voditeljica saznaj u subotu od 20:15 sati uživo na RTL-u!