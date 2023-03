Ekipa RTL-a Danas bila je i uživo ispred studija u kojem se emitira popularni show "Masked Singer". Ispred studija zatekli su i Tea, šestogodišnjaka koji je stigao čak iz Slovenije i to u kostimu Ajkule Drakule, javlja Danas.hr.

"Teo je zaljubljenik showa, donio je i cvijeće. Masked Singer je obiteljska emisija koja se ne propušta!", rekla je Teova majka.

Osim Tea, bilo je tu i jedno poznato lice. Prošlogodišnja natjecateljica, Ella Dvornik.

"Pregenijalno, obožavam to! Bilo je naporno jer su maske teške i teško je disati ispod nje, a kamoli pjevati. A mora se i trčati, skakati i to najviše izmori. Ali cijela ideja da smo ispod maske je veliko uzbuđenje jer se nadaš da nitko neće znati da si to ti, a opet daješ sve od sebe da budeš to što jesi", rekla je Ella Dvornik i poručila: "Masked Singer doslovno mi je promijenio život!"