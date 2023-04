Za naklonost publike i detektiva u četvrtoj epizodi popularnog showa "Masked Singer" borili su se Pantera, Kraljica, Tovar, Joker i Vrtni patuljak. Nakon neizvjesne borbe i odličnih izvedbi renomiranih hitova iz showa je ispao je Joker, a ispod te maske skrivala se slavna influencerica Mirta Miler.

Show je vodila Nikolina Pišek, koja je kao i uvijek, sve oduševila svojim nepogrešivim smislom za modu. Ovoga puta zablistala je u dugoj, luksuznoj haljini slavnog dizajnera Toma Forda. Neočekivani spoj sjajnih ljuskica i crne boje, spojenih u zavodljivu siluetu, ostavio je sve bez daha.

Tko se krije iza maštovitih i senzacionalnih maski pokušali su otkriti detektivi Antonija Blaće, Nives Celzijus, Borko Perić i Saša Lozar uz vjernu publiku showa.

Prva je nastupila senzacionalna Pantera, a energično je otpjevala Severininu "Italianu". "Bravo!", uzviknuli su oduševljeni detektivi.

"Odlučila sam promijeniti taktiku jer sam vidjela da mi ne ide dobro, nisam se ništa večeras pripremila. Mislim da je ispod ove maske Lana Jurčević", rekla je Nives, dok je Antonija bila uvjerena da se iza te maske skriva Ivana Banfić. No, Saša se nije s njima složio. "Ostavio sam brkove kao pravi detektiv. Ostavio sam ih da se solidariziram s Panterom, držim se prošlog puta - da je ovo Matija Vuica", rekao je.

Sljedeći je pred publiku i detektive izašao romantični Tovar koji je odabrao pjesmu Celine Dion "My Heart Will Go On". Senzacionalnim nastupom podigao je sve na noge, a Nikolina je ostala u nevjerici. "Jel' ti nas zezaš?", kazala je.

Saša je publiku pozvao na još jedan pljesak: "Malo ljudi kod nas može ovako potegnuti. Nema dvojbe da je ovo glazbenik, a nema šanse i da je Dalmatinac. Ova osoba je rođena u Omišu, plus kaže da će zabaciti svoju malu grivu, a osoba koja može i ima kovrčavu kosicu je Ervin Baučić, naš glazbenik i glumac", rekao je.

"Nije možda u redu, ali možda bih i Medu mijenjala za ovog Tovara. Malo imam crush dva. Rekla bih da je Dalmatinac, ali sad kad je Tovar zapjevao, a gledam i nošnju, ima knjige iz ekonomije, možda je to Marko Škugor", rekla je Antonija. Borko je otkrio da mu se čini da se radi o Dalmatincu, Goranu Karanu.

U troboju su se zatim okušali: Vrtni patuljak, Joker i Kraljica.

Prvi je na pozornicu izašao Vrtni patuljak te je izveo hit grupe Maneskin "I Wanna Be Your Slave", a posebno je oduševio Nives. "Ovo je bilo top. Moram priznati da nisam skužila tragove jer sam bila distraktirana pizzom, no nije se ništa riješilo. Ovo je možda Mario Kovač!", rekla je.

Sljedeći je pred publiku i detektive izašao Joker koji je fenomenalno izveo hit "NLO" izvođačice Miach. "Bravo, top!", pohvalio ga je Saša Lozar. "Vidi se da je osoba jako darovita, ali mislim da nije pjevačica. Ne bih mijenjao ime, samo bih ponovio da je to Mojmira Pastorčić", rekao je Borko.

Nives je, pak, mislila da se radi o Ivani Knoll. "Uvjeren sam da je Joker s klupe Ivana Knoll", dodao je Saša Lozar složivši se s Nives.

Kraljica je nakon toga izvela hit Leta 3 "Mama ŠČ!"i izazvala ovacije. "Nema greške, ovaj glas ne možeš zamijeniti za ništa drugo. Ljudi, ovo je Jadranka Kosor. Je li moguće da je ovo Jadranka Kosor? Ona je ispod maske sto posto", rekao je Saša.

Borko je, pak, kazao da se ispod maske krije Vedrana Rudan. "Vuče mi na Kolindu Grabar-Kitarović, no sve je to jedna teorija zavjere, jeste li gledali predstavu 'Predsjednica'? Ovo bi mogla biti Ornela Vištica!", kazala je Antonija.

U troboju je pobijedila Kraljica, a drugi po broju glasova bio je Vrtni patuljak. Za ostanak u "Masked Singeru" dalje su se borili Pantera i Jokerica.

Pantera je otpjevala hit grupe Nipplepeople "Frka".

Jokerica se za ostanak borila s pjesmom "Valerie" Amy Winehouse. No, nažalost ispala je iz showa, a ispod maske se skrivala influencerica Mirta Miler.

A što vi mislite: tko se krije ispod maski Pantere, Kraljice, Tovara i Vrtnog patuljka? Tko je od njih imao najbolji nastup?

"Masked Singer" gledajte uživo svake subote od 20.15 sati na RTL-u!