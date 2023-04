U subotu navečer u showu "Masked Singer" bilo je vrlo napeto i emotivno. Za naklonost publike i detektiva borili su se Pantera, Kraljica, Tovar, Joker i Vrtni patuljak. U troboju je pobijedila Kraljica, a drugi po broju glasova bio je Vrtni patuljak. Nakon glasovanja publike, u showu je ostala Pantera, a ispala je Jokerica.

Ona je osvojila srca gledatelja izvedbom hita "Valerie" pjevačice Amy Winehouse, a ispod efektne i zadivljujuće maske skrivala se influencerica Mirta Miler. Ona se definitivno može ubrojiti u kategoriju "vladarica društvenih mreža" jer ju samo na TikToku prati preko 17 milijuna ljudi.

Mirta je nakon završetka "Masked Singera" bila odlično raspoložena te nam je kazala da se lijepo provela.

'Bilo je jako zabavno'

"Meni je bilo jako drago što sam sudjelovala. Malo je vruće i pitam se koliko sam bila znojna na tom otkrivanju, ali sve drugo je super", istaknula je te je dodala da joj je bilo jako zabavno.

"Meni je bilo jako zabavno. Svi su bili jako dobre volje. Svima je bio cilj zezancija i da se to odradi kako spada. Meni su svi iz produkcije bili jako dobri. Bili su super prema meni, tako da sve u svemu - odlično. Pozdravljam sve iz produkcije i zahvaljujem što su me pozvali u ovu emisiju. Bilo mi je jako zabavno!"

Na pitanje je li joj žao što je ispala iz showa, Mirta je odgovorila:

"Iskreno, meni je samo žao jer sam htjela još jednu pjesmu otpjevati koju sam imala u planu, a radi se o hitu Petra Graše 'Ako te pitaju' jer otkako sam bila mala volim tog pjevača. Ali mi je jako drago što sam kao zadnju pjesmu prije ispadanja izvela 'Valerie' od Amy Winehouse jer mi je to najdraža pjevačica, tako da mislim da je to bila sudbina. Rekla sam si 'Moram otpjevati Amy u slučaju da ispadnem', pa sam je što prije htjela otpjevati", kazala je Mirta te je istaknula da joj je drago što je sudjelovala u "Masked Singeru".

"Sveukupno je bilo jako zabavno. Drago mi je što sam sudjelovala, nikakva žalost zbog ispadanja. Bila sam od prve epizode spremna na ispadanje. Meni je bilo važno da sudjelujem, da kroz to steknem jedno lijepo životno iskustvo i to mi je dovoljno."

'Teško je bilo skrivati se'

Mirta nam je još otkrila i da joj je bilo jako teško skrivati od svih da je ona Jokerica u "Masked Singeru".

"Da, bilo je teško zato što me prepoznali po glasu. Tko god je gledao show, rekao mi je 'To si ti!'. No, ja sam uporno govorila 'Ne! To nisam ja.' A zapravo sam bila, tako da - bilo je malo izazovno. Moji su doma gledali i moja se sestra počela derati 'To je Mirta!' i mama je posumnjala, no rekla joj je da to nisam ja, a sestra je bila uporna, pa je kazala 'Pa ja valjda znam svoju vlastitu sestru!'. Inače, kad sam išla na snimanje 'Masked Singera' svima sam govorila da idem na neko snimanje ili da sam u Beogradu."

Mirtin favorit u showu je Kraljica, a smatra da se ispod te maske krije Jadranka Kosor.

"Moj favorit je Kraljica jer mi je taj kostim fenomenalan i ima najzabavnije pjesme. Najljepši mi je njen kostim jer je stvarno detaljan. Uživo je vrlo spektakularan. Mislim da je ispod te maske Jadranka Kosor. Uvjerena sam po glasu da je to ona!", rekla je.