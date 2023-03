Prva epizoda raskošnog 'Masked Singera' iznjedrila je sjajne maske, no istaknuli su se i detektivi. Među njima je i Nives Celzijus koja je odmah nakon showa ekskluzivno otkrila dojmove našoj novinarki Ivi Habek o svojoj novoj ulozi.

Već se sat vremena prije početka druge sezone RTL-ova 'Masked Singera' dalo naslutiti da nas čeka najluđa subotnja zabava. Otkačeni ljudi u crnom plesom su 'zagrijavali' publiku u kojoj su se našla i neka poznata lica. Glumica Ana Begić Tahiri, ali i manekenka Ljupka Gojić Mikić na spektakl uživo povele su i svoje najmlađe, a isto su učinili i RTL-ovci Ivana Ivanda Rožić, Adrijana Čičak Božić te Tomislav Jelinčić.

Iako je Studio 2 Jadran filma otprije poznata lokacija snimanja najpoznatijih televizijskih formata, on je zbog 'Masked Singera' poprimio novo ruho. U otprilike 1200 četvornih metara postavljeno je više od 600 rasvjetnih tijela, spektakularan stage i mjesto za panel detektive pa nije čudno što su okupljeni jedva čekali da večer započne.

Modno usklađeni

Ovacije su krenule čim su detektivi Nives Celzijus, Antonija Blaće, Saša Lozar i Borko Perić iskoračili na binu, a jedna stvar nije mogla proći nezapaženo. Voditeljica Nikolina Pišek 'zablistala' je u zlatno-srebrnoj kombinaciji Matije Vujice kojom je dominirala čipka, ali i dodatak na ramenima - plašt koji je 'začinio' kombinaciju. U glamuroznom, šljokičastom izdanju stigla je i Nives Celzijus, a u istom svijetlom tonu bio je i sako Borka Perića.

''Ne znam je li takva bila vizija stilista Petra Trbovića koji nas je odijevao ili se stilska usklađenost dogodila slučajno, no svi smo zablistali'', rekla je uzbuđena Nives odmah nakon showa za Žena.hr/Net.hr. Prva joj je večer u ulozi detektivke, no sjajno se snašla pa nije krila oduševljenje ulogom u 'Masked Singeru'.

''Atmosfera je bila fenomenalna, publika krasna, svi smo bili u ekstazi'', tvrdi Nives.

Najveća tajna

Četveročlani tim panel detektiva važan je dio ove emisije jer upravo oni pokušavaju pogoditi tko se krije ispod maske. Najveća je to televizijska tajna jer svega osmero ljudi zna tko je u subotu pjevao i plesao ispod maske Mede, Leptirice, Flamingice, Banane i Čudnovišta.

Kroz dva duela svi su oni trebali steći naklonost publike jer je upravo publika birala tko pobjeđuje u duelima, tko dobiva Zadnju šansu, a tko ispada i skida masku. Bilo je tu raznih glazbenih izričaja – od hita 'Tonka' Daleke obale kojom je Medo raznježio Antoniju Blaće, preko Spice Girlsica do legendarnog Elvisa Presleyja.

Preslatko Čudnovište izvelo je Elvisovu pjesmu 'Can't Help Falling In Love' i doslovno oduševilo. Detektivi, a i publika složili su se da je kostim Čudnovišta najbolji kostim ikada, a njegov vokal toliko dobar da se Nives u šali upitala krije li se ispod maske sam Presley. Je li to glas Luke Bulića, Ivana Šarića? Možda Marka Tolje ili pak Stojana Matavulja…? To ostaje tajna.

Detektivima svakako nije lako pogađati pa je cijela večer bila ispunjena dobrom zabavom, ali i napetošću oko toga koja će maska morati napustiti show poslije drugog kruga pjevanja. Nakon što su se linije za glasanje zatvorile, a glasovi prebrojali - gledatelji su odlučili da Banana i Medo ostaju, a Dino ispada.

'Blaće je skoro pogodila'

Skinuti masku (ne)opasne Dine nije bio lagan zadatak pa je upomoć priskočila Nikolina Pišek. Uslijedio je trenutak koji su svi čekali: ispod maske krila se naša proslavljena skijašica Nika Fleiss!

''Nevjerojatno je to što je Antonija Blaće odmah nakon nastupa Dine i pjesme 'Pusti, pusti modu' bila uvjerena da se radi o Janici Kostelić. Ja sam bila gotovo sigurna da nije riječ o Janici jer znam koje je Janica visine, no Blaće je skoro pogodila – čak i sport!'', rekla nam je dobro raspoložena Pišek.

Bivša skijašica još je tijekom emisije priznala da joj je ispadanje teže palo negoli pjevanje pod maskom. Iako joj je bilo vruće, Fleiss voli ples, a i cijeli život je u sportu pa joj kostim nije bio pretežak.

''Čini mi se da su ostale maske kilažom bile teže za nositi. Meni je Dina bila skroz lagana. Koncept showa mi je super i uživala sam ispod maske'', rekla je Fleiss i dodala da joj je kostim pomogao pobijediti tremu i vokalnu nesigurnost.

Je li bilo teško skrivati najveću televizijsku tajnu?

''Sve smo morali skrivati jer je poanta showa da sve bude u najvećoj tajnosti i da nitko ne zna tko je ispod maski. Imali smo puno proba, no obitelji sam rekla da imam nešto za obavljati i nitko nije ni pomišljao da sudjelujem u showu. Oni znaju da sam ja uvijek negdje tako da nisu posumnjali'', istaknula je kad smo je 'uhvatili' nakon emisije i dodala da ni kandidati ne znaju tko se nalazi ispod ostalih maski.

Ova sezona 'Masked Singera' donosi 12 maštovitih maski. Za njihovu kreaciju zaslužan je sjajan modni dizajner Juraj Zigman. Svaka je maska posebna, a Zigman je imao samo mjesec dana za izraditi ih. Ne žali se – baš je u tome čar 'Masked Singera'.

Bacila je oko…

''Pripreme su bile kratke i dinamične, no volim takav tempo'', otkrio nam je dizajner koji među šest predstavljenih maski ne može odrediti favorita.

''Ipak, očekivao sam da će Čudnovište dobro proći. Kad sam čuo kako pjeva, sve je sjelo na mjesto'', rekao je i dodao da jedva čeka sljedeću subotu kada će se nastupiti ostalih šest maskiranih pjevača.

U tome nije jedini. Svi su oduševljeni subotnjom atmosferom i sjajnom energijom koju može prirediti samo show uživo. Maske su se komentirale i na izlazu iz Jadran filma, a šuška se da nas u drugoj epizodi 'Masked Singera' očekuje neočekivano. Stage se već priprema za novi spektakl!

''Imala sam prilike 'baciti oko' na skice maski za sljedeću emisiju i čini mi se da se, što se kostima tiče, tamo nalaze neki moji favoriti i jedva čekam vidjeti kakvi su vokalno'', otkrila je Nives i potaknula sve da odbrojavaju dane do nove live epizode.

Kakva nas iznenađenja čekaju u novoj epizodi - otkrit ćemo već sljedeće subote, 18. ožujka, od 20.15 na RTL-u!