Marko Perković Thompson službeno zatražio dodatni koncert u zagrebačkoj Areni

Nakon što su ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni, planiran za 27. prosinca 2025., rasprodane u kratkom roku, njegov tim je najavio da traži odobrenje za dodatni termin. Vijest dolazi u trenutku nesuglasica između pjevača i gradske vlasti, što je dodatno potaknulo interes obožavatelja.

Na službenom Instagram i Facebook profilu pjevača objavljeno je kako je zbog velikog interesa službeno zatražen dodatni termin u zagrebačkoj Areni. Novi datum za koji se čeka odobrenje je 28. prosinca 2025. Ovaj zahtjev dolazi nakon ranijih izjava gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je buduće nastupe uvjetovao poštivanjem zakona, što bi moglo utjecati na odluku. "Svjesni ogromne podrške publike i želje mnogih da budu dio ovog glazbenog događaja, želimo svim fanovima omogućiti novu priliku za nezaboravan koncertni doživljaj", poručio je Thompsonov tim u objavi.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Uspješna godina obilježena rekordnim nastupima

Ova vijest ne iznenađuje s obzirom na Thompsonovu uspješnu 2025. godinu. Nakon izdavanja novog albuma "Hodočasnik" u lipnju, prvog nakon 12 godina, te koncerta na zagrebačkom Hipodromu u srpnju, potražnja za njegovim nastupima je velika. Ulaznice za koncerte u Osijeku, Varaždinu i Zadru u sklopu takozvane dvoranske turneje također su brzo prodane. Puštene su u prodaju prije tjedan dana, a rasprodane su već idući dan.

Obožavatelji su objavu dočekali s oduševljenjem, a komentari ispod posta ispunjeni su porukama podrške i nestrpljenja. "Ne mogu se oni protiviti, koliko mi arena možemo napuniti!", "Ma ni taj neće biti dovoljan! Treba nam još", samo su neke od reakcija koje pokazuju euforiju među publikom.

Foto: Sime Zelic/pixsell

Grad Zagreb do trenutka objave ovog teksta još se nije ponovno očitovao o tom pitanju.