Marija je istaknula da su joj, osim supruga, velika pomoć i roditelji. "No, moram reći da ništa ne bih mogla da mi nema roditelja koji obožavaju unučicu. Oni me doslovce spašavaju jer Danica još nije krenula u vrtić. Počela sam raditi čim sam krenula studirati kako bih se što prije financijski osamostalila i jedva dočekala da se odselim od kuće. A tek kad sam dobila dijete shvatila sam koliko mi znače roditelji i koja je sreća to što imam kome doći da mi pomogne. Moglo bi se reći da mi je život u tom smislu očitao lekciju."