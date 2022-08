Alexis Brett (42), koja živi u Škotskom gorju, rodila je deset dječaka prije nego što je dobila svoju prvu djevojčicu. Zatim je dočekala još jednog dječaka, a sada je ponovo trudna, i to 13. put.

Brett je silno željela djevojčicu i, nakon deset sinova, laknulo joj je kada je skeniranjem otkriveno da će njezino 11. dijete biti kći. A otkako je 2019. beba Cameron primljena je u obitelj, Alexis je rodila još jednog dječaka, Orrana.

Alexis i njezin partner, David (47), inače umirovljeni strojovođa, nisu tu stali. Sada očekuju 13. bebu i to još jednu djevojčicu. "Dobila sam još jednog dječaka i trebala bih roditi još jednu djevojčicu 13. ovog mjeseca. Obitelj je prije bila velika, ali sada je još veća", kaže Alexis koja još ne zna kako će nazvati kćerkicu koja je na putu.

Alexis je rekla da je David sada u mirovini i dok se on brine o kupovini za obitelj, odlazak na izlete s 12 djece može biti nezgodan. "Moj muž je prošle godine morao otići u mirovinu, ali ja se neću vratiti na posao s 12-ero djece ovdje. On uglavnom kupuje, moj najstariji sin vozi i može me odvesti kad trebam ići", kaže Alexis.

'Mali se drže zajedno, tinejdžerima je dobro zajedno'

Dodaje da su ljetni praznici izazov jer su svi kod kuće. "Već nam je peti tjedan i svima je pomalo dosadno. Idemo u park, na kupanje, na plažu. Odlazak u park ili na plažu je u redu, plivanje je malo veći izazov. Oni najstariji ne idu uvijek s nama jer su tinejdžeri, možemo izaći u jednom autu, više-manje. Imamo pet spavaćih soba, imamo tri u jednoj sobi i sve su zajedničke. Stariji nisu zaglavljeni s malima, mali se drže zajedno - tinejdžerima je dobro zajedno, a mlađi im daju prostora", prepričava Alexis za Mirror obiteljsku svakodnevicu.

Kaže da je bila šokirana kada je, nakon što je rodila 10 dječaka zaredom, saznala da očekuje djevojčicu. "Očekivala sam čuti da ćemo dobiti još jednog dječaka. Ali kada sam saznala da je djevojčica, bila sam u šoku, ali oduševljena", kaže Alexis i dodaje da je mala Cameron odmah imala snažan utjecaj na braću, koja su bila stara između dvije i 17 godina.

Tata David kaže: "Općenito su se mnogo bolje ponašali u njenoj blizini, pokušavali su šutjeti u slučaju da je probude. Također žele pomoći s njezinim držanjem i hranjenjem - bilo je sjajno."

'Imuna' na kontracepcijska sredstva

Par je u to vrijeme inzistirao da malena Cameron označi kompletiranje njihove obitelji, koja uključuje i Campbella (17), Harrisona (16), Coreya (14), Lachlana (11), Brodieja (9), Brahna (8), Huntra (6), Macka (5), Blakea (3) i Rothagaidha (2), ali ali sada ih očekuje još jedna prinova.

"Sada definitivno prestajemo. Neće više biti toga. Rekla sam to prošli put, ali ovaj put to apsolutno mislim. Volim svoju obitelj ovakvu kakva je sada", kaže Alexis i priznaje da od ljudi dobivaju komentare o broju djece. "Svi moji sinovi su mi posebni - da je još jedan dječak bio na putu, ne bi mi smetalo. Puno nas pitaju imamo li toliko djece jer smo se nadali toj nedostižnoj djevojčici. Iskreno mogu odgovoriti 'ne'. Cameron nije bila planirana, ali sam svejedno bila sretna. Srećom, sve moje trudnoće su imale malo ili nimalo drame", kaže.

Alexis smatra da je "imuna" na većinu kontracepcijskih sredstava - i sada razmišlja o sterilizaciji.