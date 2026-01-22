Viktorija nakon finala showa otkrila: 'Tomislav i ja nismo u kontaktu, nikako ne idemo zajedno'

Sudjelovanje u 18. sezoni emisije ‘Ljubav je na selu’ Viktoriji je, kako kaže, donijelo jedno od najpozitivnijih iskustava u životu. Iako u show nije ušla bez očekivanja, priznaje da je boravak na farmi iskoristila za osobni rast, učenje i nova poznanstva.

"Moje iskustvo bilo je jako dobro. Naučila sam neke stvari koje do sada nisam znala", rekla je Viktorija za RTL.hr, dodajući kako joj je dinamičan tempo snimanja i život na selu donio novu energiju i drugačiju perspektivu.

Nova prijateljstva kao najveća nagrada

Iako je u emisiju došla u potrazi za ljubavlju, Viktorija ističe da je iz showa izašla bogatija za nešto jednako vrijedno – iskrena prijateljstva.

"Drago mi je što sam upoznala Tomislava, Seidu, Ninu i Iris", naglasila je, istaknuvši da su joj upravo ti odnosi ostali u najljepšem sjećanju.

Posebno joj je bilo drago kada ju je farmer Tomislav odabrao za zajedničko putovanje koje je trebalo produbiti njihov odnos.

"Drago mi je što me Tomislav odabrao da idem s njim na putovanje. Bila sam jako sretna i bilo mi je zanimljivo s njim", prisjetila se Viktorija.

Foto: Rtl

‘Možda je trebala ići Petra’

Ipak, tijekom putovanja počele su se javljati sumnje. Kako kaže, Tomislav je često spominjao drugu kandidatkinju, što ju je navelo na razmišljanje.

"Stalno je pričao o Petri nešto, pa sam mislila da je možda želio s njom ići", iskreno je priznala. Dodala je kako ju je Tomislav pokušao razuvjeriti riječima da je baš nju želio povesti i da mu je bilo lijepo u njezinu društvu.

‘Bolje iskreno prijateljstvo nego lažna ljubav’

Unatoč svemu, Viktorija jasno poručuje da između nje i Tomislava nema šanse za romantičnu vezu.

"Iskreno da vam budem, Tomislav i ja nikako ne idemo zajedno", rekla je u razgovoru za RTL.hr, objašnjavajući kako su njihove razlike jednostavno prevelike. "On je u svom nekom svijetu, ja imam svoj stil i uopće se ne poklapamo što se tiče ljubavnih odnosa", dodala je.

Otkrila je i da danas više nisu u kontaktu.

"Tomislav i ja više nismo u kontaktu", kratko je poručila.

Na kraju je zaključila da su oboje svjesni kako je prijateljstvo najbolji mogući ishod njihove priče.

"Mislim da mu je bilo žao, ali bolje da bude prijateljstvo koje je iskreno nego ljubav koja je lažna", rekla je Viktorija, dodavši da se s tim složio i sam Tomislav.

