Kandidatkinja Vesna Vuković već je mnogima jako dobro poznato lice. Prvo je ljubav tražila u prošloj sezoni 'Ljubav je na selu', zatim je kuhala u'Večeri za 5', a sada se ponovno upustila u avanturu pred kamerama. Vesna je priznala kako ljubav nije mogla pronaći na klasičan način pa zašto ne probati ovako? Trenutačno je na farmi kod Ivana Detkovića, a njihov prisan odnos mogao bi kasnije prerasti u ozbiljnu vezu. S Vesnom smo popričali o ljubavi.

Zašto ste odlučili prijaviti u show 'Ljubav je na selu'?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odlučila sam se prijaviti jer ovako nisam usjela pronaći ljubav, a možda mi se to dogodi u ovom showu.

Kako vam se bilo priviknuti na kamere?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije mi to bilo problematično. Davno sam radila za jednu televiziju i svejedno mi je, je li kamera tu ili nije. Jednostavna sam i ne glumim.

Kako vam je ovdje na selu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lijepo mi je, mirno, selo ima svoje čari, a grad svoje. Zasad živim u gradu, ali da bih se htjela vratiti na selo, bi svakako. Navikla sam na selo, u gradu te neke stvari nemaš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekli ste kako dosad niste pronašli ljubav. Što mislite zašto?

Neću otkrivati detalje, ali danas je teško pronaći iskrenu osobu s kojom bi podijelio život, koja iskreno zna što bi od svojega života. Izgubila sam povjerenje i dugo mi treba da to steknem. Da je to to i da je pokazala da zna što želi od života. Mrzim u vezama, brakovima, to je prevara. Moje je društvo mlađe, u tom se društvu osjećam opuštenije, čak i neke razgovore mogu lakše i jednostavnije voditi nego sa starijima.

Što vam je, osim spomenutog povjerenja, bitno od osobe koju tražite?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To treba biti iskrenost. Onda ta veza može funkcionirati. Godine su samo broj. Iskrenost i povjerenje, to je nešto što je potrebno.

Cijeli intervju pogledajte na RTL.hr, a novu epizodu pogledajte već sada na platformi Voyo.