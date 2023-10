Farmer Milan Milinković je tražio ljubav u 14. sezoni emisije "Ljubav je na selu". Na svojoj farmi ugostio je tri djevojke, no najjaču vezu uspostavio je s Ružom Pejić. Već na prvom spoju, Ruža mu je poručila kako mu je spremna roditi dijete. Novu sezonu "Ljubav je na selu" ne propustite pogledati na platformi Voyo.

"Prijavila sam se da steknem novo iskustvo, upoznam nove ljude, a pogotovo da upoznam Milana i vidim Liku, moj otac je porijeklom iz Like. Svidjelo mi se kako Milan živi, okružen prirodom i životinjama, koje ja obožavam. Privuklo me to što mi se u profilu činio kao iskren i pošten muškarac", ispričala je Ruža. No, iako su se na početku činili kao savršen par, njihova veza nije potrajala nakon završetka emisije.

Našao je svoju sreću

Milan je nakon emisije pronašao svoju srodnu dušu, a nedavno su objavili vijest da su se zaručili.

"Rekla je - da". Čini se da su zaruke ostvarene u romantičnom okruženju Bleda, u Sloveniji. Brojne čestitke su se nizale u komentarima. Ovaj par se upoznao nakon završetka emisije "Ljubav je na selu" i brzo su shvatili da su jedno za drugo.



