Slijede prvi spojevi: 'Nema tu taktike! Ako zacrtam da je netko moj, on je moj'

U ljubavnoj emisiji 'Ljubav je na selu', koju možete gledati i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, sedmorica sretnika koji su dobili najviše njihovih pisama s nestrpljenjem ih očekuju, a jutro prije susreta proveli su u uređivanju, brijanju, jutarnjoj rundi sklekova, ali i još jednom čitajući njihove poruke.

Toni je čak svom kolegi Ivi obojio kosu i bradu kako bi pred dame stigao u pomlađenom izdanju!

Foto: RTL

Kandidati o svojim taktikama

"Osjećam se napeto, ipak je to moj dan! Pročitao sam sva pisma više puta, dva su mi zapela za oko, ali sad ćemo vidjeti uživo", kazao je Darko.

"Ako bi bila ta djevojka koja bi htjela ostati sa mnom, promijenio bih svoj način života. Ne bi više bilo toliko bećarenja", poručio je i Ivica.

Za to vrijeme vesele kandidatkinje, uz balone i pjesmu, okupljale su se i otkrile sve ljubavne taktike.

Foto: RTL

"Imam stroge i visoke kriterije, naravno da teže pronalazim ljubav jer puno tražim od muškarca", kaže 55-godišnja Zagrepčanka Ines, pohvalivši se da se bavi skijanjem, rolanjem, klizanjem, tenisom i stolnim tenisom. "Nemam baš iskustva rada na farmi."

"Bavim se muzikom profesionalno. Došla sam iz Novog Sada da upoznam svog farmera Tonija. Pisala sam mu zato što igra nogomet, pa i ja isto igram nogomet. Moj ljubavni život je uvijek kao neka serija, španjolska telenovela", poručila je Vivien Kurtović koja je u show došla sa svojom violinom.

Foto: RTL

"Skratit ćemo noktiće i ići ćemo u štalu, must ćemo kravu. Pravit ćemo sira, kajmaka i svega ostalog", poručila je Marija iz Kragujevca koja je pisala Željku.

"Ja ću se boriti iz petnih žila da ga osvojim. Došla sam pronaći ljubav svog života", kazala je kratko i jasno i 63-godišnja Jelica iz Preseke.

"On će orati, ja ću kuhati", poručila je kratko i Valentina Kordić nakon što ju je jedna kandidatkinja prozvala zbog predugih noktiju.

Foto: RTL

Vratile su se i neke stare kandidatkinje

A nakon 40 godina života u Australiji u Hrvatsku se vratila 61-godišnja Mirjana Vuletić. U 'Ljubav je na selu' stiže bez dlake na jeziku: "U ljubav vjerujem dok sam u krevetu... Ne provodim vrijeme uzalud, ja se želim udati. Tražim prije roka upotrebe da nešto nađem. Život mi je postao dosadan, treba mi netko kao Ilija, pun šala."

Vožnja popularnim autobusom protekla je uz ples i pjesmu, a kad su dame konačno stigle na cilj, uzbuđenje je samo raslo.

"Dečki, one se bore za nas, mi smo lovine, oni lovci!", složili su se farmeri, a Željko i Zlatko čak su i zaplesali, otkrivši kako će jedna od taktika zavođenja biti upravo stiskavac.

Foto: RTL

Okupljenim djevojkama pridružila se i voditeljica Anita Martinović te ih odmah privela na ispitivanje.

"Mislim da sam u prošloj sezoni bila malo preagresivna. U ovoj sezoni ću probati biti malo nježnija, ženstvenija... Nova sezona, nova Milena", najavila je Aniti Milena Lutz iz Stuttgarta.

Ivičine cure držale su se skupa, no ipak su priznale da su međusobno konkurencija.

"Vjerujem da bi mu jedna vrckava curica kao ja dobro došla da ga malo pokrene", otkriva i 27-godišnja Ilona, koja je svoju sreću u showu već jednom okušala.

Željkove cure pokazale su zube već na početku. Marija je otkrila da će farmera pokušati zavesti jelima jer ljubav ide kroz želudac, no Vesni to nije sjelo: "Više mi djeluje da je došla radi zabave nego radi nečeg ozbiljnog. Tako sam je pročitala. A to što je rekla da će mu dobro kuhati... Pa i ja sam kuharica!"

Foto: RTL

"Bila bih spremna za ljubav sa Željkom ako se dogodi. Što ću sada, život ide dalje, bez obzira na sve što se dešavalo u mom životu... Voljela bih zaplesati malo sa Željkom, možda bismo se bolje upoznali tako", poručila je i legendarna Neve koja u show stiže nakon smrti supruga Zvone.

Mirjana, koja je pisala Iliji, smatrala je da ne postoji nikakva taktika koju možeš unaprijed isplanirati. Ipak, ona je sama sebi glavni favorit!

Foto: RTL

"To se jednostavno dogodi. Kad te zapali, goriš, nema tu taktike! Ako ja zacrtam da je netko moj, on je moj, mogu one biti sto puta u vašoj emisiji!", poručila je.

Uz to, zaprijetila je da će Ilija svoje brkove obavezno morati obrijati ako je ikad misli poljubiti!

"Ako treba ratovati, ratovat ćemo! Sve u šesnaest! Sviđa mi se, Ilija je ljubav mog života", odlučna je bila i Jelica.

A nakon okupljanja, već sutra od 21.15 sati slijede nova uzbuđenja – odabir zlatnih djevojaka i prvi spojevi! Nova epizoda 'Ljubav je na selu' dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

