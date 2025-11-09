FREEMAIL
LJUBAV JE NA SELU /

Na spoju ga pitala za magarca, a onda otkrila čime se bavi: Tomislav nije znao što bi rekao

Na spoju ga pitala za magarca, a onda otkrila čime se bavi: Tomislav nije znao što bi rekao
Foto: Rtl

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' pratite od ponedjeljka do četvrtka

9.11.2025.
16:53
Hot.hr
Rtl
Dok su mnogi spojevi u RTL-ovoj emisiji ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, započeli uobičajenim pitanjima i laganom nervozom, Iris je odlučila preuzeti inicijativu i razbiti led na svoj način. Umjesto klasične teme o poslu ili hobijima, pogledala je Tomislava i pitala:

''Da tvoj magarac može pričati, što misliš da bi ti prvo rekao?''

Pitanje ga je zateklo, ali nije dugo trebalo da se opusti. Uz osmijeh je imitirao magarca, što je nasmijalo oboje i stvorilo opuštenu atmosferu. Razgovor se potom prebacio na hobije i svakodnevni život. Iris je otkrila da ima sedam tetovaža i planira još nekoliko pa ju je zanimalo smeta li to Tomislavu.

Tomislav je na spoju utihnuo kada mu je Iris priznala čime se bavi

''Meni ne, ali baka bi možda imala nešto protiv'', rekao je kroz smijeh.

Foto: Rtl

No pravo iznenađenje stiglo je kada mu je Iris priznala da se bavi plesom na šipci. Tomislav je na trenutak utihnuo, gledajući je s mješavinom iznenađenja i znatiželje, ne skrivajući da ga je ta informacija potpuno zatekla.

Novu sezonu ''Ljubav je na selu'' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

Ljubav Je Na SeluVoyoRtl
