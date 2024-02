Mirjana Mršić, simpatična kandidatkinja iz 14. sezone popularne emisije 'Ljubav je na selu', jučer je proslavila rođendan. Dalmatinka iz Podstrane koja je u emisiji tražila ljubav na ličkoj farmi Milana Milinkovića napunila je 56 godina.

Simpatična Mirjana ekskluzivno za Net.hr otkrila je da ove godine Valentinovo provodi sretno zaljubljena. Naime, već je godinu i pol u sretnoj vezi.

"Mene je u tom mom zadnjem sudjelovanju u 'Ljubav je na selu' gledao jedan čovjek i nakon showa mi se javio sa zahtjevom za prijateljstvo na društvenoj mreži i pozvao me na piće i ples i tako mi cupkamo već oko godinu i pol… Stane pa krene…" otkrila je Mirjana te dodala: "On je s Brača, kao šta sam po mami i ja, i voli i zna plesati salsu i bachatu. Pokušava i mene naučiti plesati. To mi se jako svidjelo i privuklo me."

No, nije sve bajno. Mirjana nam je otkrila i kako ima problema sa zdravljem.

"Nisam baš zdrava. Cijela prošla godina mi je bila u znaku bolnice i liječenja. Trenutačno sam stabilno. Samo da tako i ostane!" kaže Mirjana te dodaje: "Bolest je dio života, bar je takva današnjica. Eto, i mene je dopalo, pa dok duram - duram."

Oduševila gledatelje skromnošću

Gledateljima 14. sezone Mirjana je ostala u sjećanju po simpatičnim dosjetkama te iskrenosti. Simpatična, skromna i vedra, gledateljima se činila kao "ona prava" za farmera Milana. No, on se nije mogao odlučiti i krenula je dalje. Otkrila nam je i da su se družili nakon emisije.

"Nakon emisije me jednom Milan pozvao na piće sa svojim društvom s posla i prošetali smo po Trogiru i to je to, više nismo komunicirali. On je sad zaručen s nekom simpatičnom ženom, bar koliko sam ga pratila na Facebooku", ispričala nam je.

Sjećate li se Renate?

Mirjana je na Milanovoj farmi bila s još dvjema kandidatkinjama, Brođankama Ružom Pejić i Renatom Šapinom, s kojom se Mirjana i zbližila pa su zajedno provele ljeto nakon snimanja emisije. No, kako se kaže, daleko od očiju, daleko od srca...

"Renata je meni interesantna ženska, ali ona ne pušta ni glasa iz Slavonskog Broda. Bila me pozvala i počastila putovanjem kod nje i bilo mi je super i nezaboravno, ali više nikad nije nazvala ili se interesirala za bilo što, pa sam zaključila da se nije baš povezala sa mnom. Hoće ona odgovoriti na poruku, ali neće je prva poslati", iskreno nam je rekla Mirjana.

Zanimljivi hobiji

Mirjana voli šivati i krojiti, a zadovoljstvo pronalazi u, kako kaže, recikliranju stare odjeće. Na Facebooku se tako pohvalila kako je obnovila kaput, sašila kapu te napravila stolice za terasu od starog trapera.

"Šivanje je uvijek bilo sastavni dio mog života, ali zbog zdravstvenih tegoba više mi nije svakodnevnica. Bez obzira na to, uhvati me inspirativna energija koju moram pretočiti u djelo", kaže Mirjana koja stvari šije uglavnom za sebe.

"Nešto mi sine i ja dok to ne kreiram ili recikliram nemam mira", šali se.

Mirjana nam se pohvalila i kako bismo je uskoro mogli ponovno gledati na RTL-u. Voljela bi, kaže, sudjelovati u emisiji 'Večera za 5', a ima i novi hobi.

"Uhvatilo me ludilo pravljenja kolača! Cijela sam se dala u to, po internetu tražila recepte. Malo po malo sam kupila dosta slastičarskog alata, sad ne mogu zatvoriti ladicu", kaže Mirjana, a pokazala nam je i kakvu si je tortu ispekla za rođendan.

