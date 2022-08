Kandidatkinja posljednje sezone "Ljubav je na selu", Mirjana Mršić, koja je svoje vrijeme u showu provodila s Ličaninom Milanom Milinkovićem, gledatelje je oduševila svojom jednostavnošću.

Simpatična, vedra, iskrena i nježna - tako ju je opisala njena prijateljica iz emisije, Renata Šapina koja putem društvenih mreža za Mirjanu ima same riječi hvale.

'Ne bi valjalo da se ne javljaju'

Naime, za RTL.hr Mirjana je otkrila kako i dalje ne misli odustati od ljubavi i od potrage za svojim savršenim muškarcem pa je tako otkrila da joj se često javljaju i oni premladi.

"Ljubavi, ljubavi, vrag ti odni kosti, što si učinila od moje mladosti", kaže Mirjana kada je se pita kako je njen ljubavni život. Ipak, udvarača joj ne manjka, samo su, kaže, neozbiljni.

"Javljaju se, javljaju, ne bi valjalo da se ne javljaju. Javljaju mi se momčići od 25, 26... To je sve poremećeno. Slavonija mi je u početku okupirala inbox, ali sam to pristojno odbila. Najjači su mi oni koji mi pišu da bi me odmah ženili i da budem njihova i da odmah sjednem u onu svoju kantu od auta i krenet tamo di već jesu za upoznati se! Ej, čoviče! Pa ti se meni javljaš da ti se sviđam, dođi ti do Splita i potrudi se. Nisam baš toliko na raspolaganju ni s vremenom ni financijski", prepričava 54-godišnja Mirjana.