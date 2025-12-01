Ljubav je na selu: Ankicu nakon smrti oca devastirao iznenadni razvod braka

Natjecateljica emisije Ljubav je na selu, Ankica, otvoreno je progovorila o svom životnom putu u razgovoru za RTL.hr.

Favoritkinju na farmi farmera Roberta u show je, bez njezina znanja, prijavila prijateljica koja je vjerovala da je nakon dugog razdoblja samoće vrijeme da Ankica ponovno otvori vrata ljubavi. Iako joj početak života nakon rastave nije bio nimalo jednostavan, uspjela je teško razdoblje pretvoriti u priliku da se posveti sebi i pronađe unutarnji mir. Najviše žali što ranije nije poslušala savjete svog pokojnog oca, koji ju je uvijek poticao da više brine o sebi i manje se žrtvuje za druge.

Najbolnije poglavlje njezina života dogodilo se kada je, samo šest mjeseci nakon očeve smrti, iznenada dobila zahtjev za rastavu braka. "Poštar je donio plavu kuvertu. Otvorila sam je, a unutra je pisalo - "zahtjev za rastavu braka", prisjetila se Ankica trenutka koji ju je potpuno zatekao. Nije slutila da je brak gotov, a tek kasnije je saznala da je suprug imao znatno mlađu partnericu. Taj šok ju je duboko pogodio, ali i natjerao da izgradi snalažljivost, snagu i samostalnost.

Natjecateljica je prokomentirala i farmera Roberta

U showu je iskreno progovorila i o farmeru Robertu. Iako je mlađi od nje, Ankica u njemu vidi čovjeka kojeg je život također povrijedio i koji zbog toga nosi svoj “oklop”. Opisuje ga kao dragog, nasmijanog i neiskvarenog, ali i tvrdoglavog, osobito kad mu se proturječi. Zbog toga mu pristupa smireno, s puno strpljenja, izbjegavajući nepotrebne sukobe.

Vjeruje da Robert ne traži samo romantičnu vezu, nego ženu koja bi mu bila prava životna partnerica, osobu na koju se može osloniti, koja bi živjela s njim na imanju i dijelila svakodnevne obaveze. S obzirom na vlastito iskustvo i zrelost, čini se da Ankica dobro razumije i sebe i njega, kao i ono što oboje žele od budućeg odnosa.

