Farmer Marijan Cerovac (72), sudionik trinaeste sezone reality showa 'Ljubav je na selu', nije pronašao sreću sa svojom kandidatkinjom iz emisije. Upoznao je Tajlanđanku Naranphat Madarat, poznatu kao Patty, a par danas živi na dalekom Tajlandu, gdje, kako otkriva bivši farmer, osjeća mnogo veću sreću nego u Hrvatskoj.

"Na Tajlandu je odlično živjeti, ali me još od prije nego što sam došao muče neki zdravstveni problemi. Sada sam bolje, ali sam osam dana bio u bolnici. Supruga je, naravno, uz mene", istaknuo je farmer, koji već skoro godinu dana živi na Tajlandu.

Nalaze se u Nakhon Sawanu, gradskom području nešto manjem od Osijeka. Njihov dom smješten je u unutrašnjosti Tajlanda, a ime mjesta znači "nebeski" ili "rajski" grad.

"Najveća razlika između Tajlanda i Hrvatske je vrijeme. Sada je kod vas hladno, a tu je uvijek vruće. Za mene je zdravije biti ovdje, uživam u suncu. Supruga i ja živimo blizu velikog šoping centra, jedan od najvećih u Tajlandu, nema što nema. Baš smo i danas bili tamo. Većinu vremena se opuštamo", ispričao je za 24 sata.

Foto: RTL Foto: RTL Marijan Cerovac i Patty

Patty i Marijan spojila je neobična ljubavna priča. Još tijekom snimanja emisije, upoznali su se na internetu dok je ona radila u Budimpešti. Marijan joj se javio, spakirao svoje stvari i otišao za Mađarsku, a ostalo je povijest.

"Ja sam joj poslao poruku, ona mi je samo napisala “Halo”; i počeli smo pričati. Odlučio sam otići po nju u Budimpeštu jer je pristala da bi došla u Hrvatsku. Kada sam prvi put stigao, otkantala me. Ja sam već bio u Zagrebu kada mi je zazvonio telefon. Zvala me i objasnila da nije imala interneta te da se nije mogla javiti. Čekao sam od 3 ujutro do 9 ispred mjesta gdje je živjela, a onda sam se dva dana kasnije opet vratio po nju", ispričao je farmer.

Njihov početak nije bio jednostavan jer su zakoni ograničavali boravak i rad Marijanove sadašnje supruge u Hrvatskoj. No, Marijan nije želio izgubiti Patty, pa se pobrinuo za sve.

"Patty je imala vizu za rad u cijeloj Europi, ali sam joj morao odmah pronaći posao. Išli smo na policiju prijaviti je, tri mjeseca smo rješavali papire. Do zadnjeg dana mi je bilo napeto jer sam joj trebao pronaći posao, inače bi je izbacili iz države. Prijatelji su mi pomogli, i sve je uspjelo", priča Marijan.

Zbog velike ljubavi farmer je prodao vrijednu vilu

Nakon izazovnog početka, par je odlučio ozakoniti svoju ljubav. To su učinili pred kamerama RTL-a u posljednjoj epizodi te sezone emisije. Farmeri su se nekoliko mjeseci nakon snimanja susreli sa svojim odabranicama, a Marijan je iznenadio sve kada je stigao sa svojom tajlandskom partnericom. To mu je bilo četvrto vjenčanje.

"Četvrti mi je brak, ali osjećam se kao da mi je prvi jer je Patty stvarno uhvatila moje srce", izjavio je Marijan i priznao da mu je pao kamen sa srca.

Unatoč tome što su se prvotno smjestili u Hrvatskoj, Patty je imala veliku želju vratiti se kući. Marijan joj je to omogućio, pa su zajedno krenuli prema Tajlandu. Buzećanin je stavio svoju vilu u Istri, vrijednu otprilike 250.000 eura, na prodaju.

"Dugoročno se, bit ću iskren, vidim u Tajlandu, i to definitivno! Otkad sam došao u Hrvatsku, ovdje nemam sreće. Jedina lijepa stvar koja mi se dogodila jest da sam upoznao Patty jer, da sam ostao u SAD-u, ne bih je nikad upoznao. A sad smo skupa i možemo zajedno planirati budućnost. Čim ovdje prodam kuću, selim se iz Hrvatske na Tajland", otkrio je kada je prodavao kuću.

Foto: RTL Foto: RTL Marijan Cerovac i Patty

U emisiji su se za Marijanovu naklonost natjecale Bahra Zahirović, Mare Sučić i Radmila Galović. Marijan je bio najstariji natjecatelj te sezone, ali i možda najkontroverzniji. Gledatelji su bili iznenađeni kada je pitao gospođe koje su se prijavile u emisiju imaju li kredit, te kada je izrazio nezadovoljstvo što kandidatkinje nisu "dovoljno vitke".

Marijan je istaknuo da mu je važno da njegova odabranica bude zgodna i vitka, društvena, iskrena i da ga poštuje, kao i on nju. Dodao je da je međusobno razumijevanje ključno. Također, naglasio je koliko mu je važno da odabrana partnerica nema kredit, iznoseći svoje negativno iskustvo s djevojkama koje su ga, kako je rekao, "htjele pokrasti".

Foto: Foto: Goran Sebelic / CROPIX Foto: Foto: Goran Sebelic / CROPIX Marijan Ceravac

Gledatelje je iznenadilo i oduševilo farmerovo neočekivano vjenčanje, te su ih aktivno pratili na društvenim mrežama, gdje su dijelili trenutke iz svakodnevnog života. Marijan je pokazao kako je Patty ukrasila njegov dom budističkim kipićima i ukrasima, kako su nabavili macu te kako je proteklo njihovo prvo zajedničko putovanje.

Upoznao je brojne slavne zvijezde

Prisjetimo se, Istrijan je čak 40 godina proveo u SAD-u. Tamo je otišao tražeći bolje uvijete 1968., a radio je kao vozač party autobusa. U toj ulozi imao je priliku upoznati brojne holivudske zvijezde, vozeći Sylvestera Stallonea, Arnolda Schwarzeneggera i Oprah Winfrey, koju je iz Bostona vozio za Miami. Na tom dugom putovanju, Oprah im je pripremala sendviče.

Također, otkrio je i tko mu se od poznatih svidio, a tko baš i nije.

"Stallone mi se nije svidio. Ostao mi je dužan 200 dolara. Vozio sam ga do jedne zgrade gdje se želio fotografirati i sve sam mu dogovorio, ali to su takvi ljudi, napraviš im uslugu i onda tko te šiša. Schwarzenegger je OK. Iznenadilo me što uopće nije tako velik kao na televiziji. Tamo naprave da izgleda kao gigant, ali nije takav u stvarnosti", otkrio je za RTL.hr.

