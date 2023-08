Marijan Cerovac proslavio se nakon sudjelovanja u 13. sezoni RTL-ova showa "Ljubav je na selu". On je svoju srodnu dušu, Tajlanđanku Naranphat Cerovac Madarat, poznatiju kao Patty, oženio pred kamerama, a kako je sve to izgledalo možete se podsjetiti na RTL-ovoj streaming platformi Voyo i to bez reklama, a koja stiže 27. kolovoza.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL donosi jedinstvenu streaming platformu na hrvatskom tržištu - Voyo!

Marijan je iz Buzeta, a najveći dio života proveo je u Americi, gdje je počeo raditi u obrtu za bušotine za pitku vodu. Nakon toga radio je na popravku mosta u New Yorku te je 1993. godine postao vozač autobusa, a dobio je specijalni, party autobus, piše RTL.hr.

"Ljudi unajme bus i kažu kamo da ih vozite, a unutra se zabavljaju. Taj autobus je kao limuzina", rekao je Marijan koji je zahvaljujući poslu vozača upoznao mnoge celebove.

Oprah mu je napravila sendvič

"Vozio sam Sylvestera Stallonea, Arnolda Schwarzeneggera… Stallone mi se nije svidio. Ostao mi je dužan 200 dolara. Vozio sam ga do jedne zgrade gdje se želio fotografirati i sve sam mu dogovorio, ali to su takvi ljudi, napraviš im uslugu i onda tko te šiša. Schwarzenegger je OK. Iznenadilo me što uopće nije tako velik kao na televiziji. Tamo naprave da izgleda kao gigant, ali nije takav u stvarnosti", istaknuo je.

Marijan je za RTL.hr podijelio fotografije iz mladosti dok je sudjelovao u showu "Ljubav je na selu" čija 16. sezona počinje ove jeseni, a koga će farmeri odabrati za dolazak na njihova imanja, moći ćete pratiti i na novoj RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

Marijan je, između ostalog, vozio i Opru Winfrey iz Bostona do Miamija. "Išla je autobusom jer ne voli letjeti. Bila smo dva vozača. Ona je bila jako ljubazna prema nama. Dala je svakome 500 dolara napojnice i napravila nam je sendviče kako ne bismo nigdje stajali jer je put trajao skoro dva dana", ispričao je Marijan koji je vozio i Sarah Jessicu Parker.

Prodao je kuću u Buzetu

"Vozio sam je mjesec dana na igralište Yankeeja. Svaki dan sam je pokupio u donjem dijelu Manhattana. Došla bi s nekom Vespom, obojanom ručno, bez tablica, kao da je iz smeća. Oni su to namjerno radili da ih ljudi ne prepoznaju. Trebao sam je voziti četiri i pol kilometra, a put je trajao po dva sata jer je svakih 150 metara semafor. Imao sam policijsku pratnju, ali nije mi to puno značilo. Taj autobus treba voziti kao da voziš malu bebu jer ljudi hodaju u njemu, piju, nazdravljaju, i ako naglo zakočiš, mogu se ozlijediti", ispričao je Marijan koji je za legendarnog B.B. Kinga radio dvije godine.

Marijan i Patty trenutno žive na Tajlandu, a on je prodao svoju kuću u Buzetu.

"Patty i ja smo super. Supruga je jako zadovoljna jer sam je vratio kući. Živimo u prekrasnom tajlandskom gradu Nakhon Sawanu. U Hrvatsku se više ne vraćam. Majka mi je umrla pred par mjeseci i ja tamo više nemam nikoga. Ovdje mi je super, hrana je jako jeftina, vrijeme je predivno, a jedini je problem što je u ovo doba godine jako vruće, pa uvijek idemo negdje gdje je klimatizirano. Uvečer gotovo svakoga dana padne malo kiše pa ne moram zalijevat vrt i ruže. Ovdje smo kupili kuću, automobil i dva skutera jer je u gradu puno lakše pronaći parking kada idemo u šoping", ispričao je Marijan svojevremeno za istarski.hr.

Novu sezonu showa "Ljubav je na selu" gledajte ove jeseni na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama! Više doznajte na voyo.hr.