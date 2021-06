Svi su ostali pomalo šokirani kada su čuli da se farmer Marijan Cerovac oženio Tajlanđankom Naranphat Madarat zvanom Patty, piše RTL. Iako se ni sam Marijan nije nadao vidjeti Patty tijekom emisije, posebno iznenađene ostale su Marijanove kandidatkinje Mara i Bahra.

Marijan je otkrio kako su se upoznali preko stranice za upoznavanje te da ga je Patty prvi put - otkantala.

Zbog korone se vratila na Tajland

"Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave", rekao je Marijan.

Nakon što je neko vrijeme bila kod Marijana, za vrijeme pandemije Patty se zbog korone vratila na Tajland. Ondje je provodila vrijeme sa svojom djecom.

Zbog snimanja sezone showa 'Ljubav je na selu' Patty se vratila Marijanu i to na njegov rođendan. Vjenčali su se tijekom sezone, a svadbi je prisustvovala i voditeljica Anita Martinović. Marijan se i upoznao i s njezinom djecom, doduše samo preko videopoziva.

Marijan se i čuo s njenom djecom

"U jako smo dobrom odnosu, i sin i kći su jako ljubazni. Pričamo na telefon i preko videopoziva. Čim mjere dopuste i pronađu neki let, mislim da će nas doći posjetiti", otkrio je farmer koji je i sam otac. Naime, iz prvog (od četiri) braka ima sina koji živi u Americi.

"Ova korona je sve pokvarila, nitko ne može nikamo putovati. Moj sin inače dolazi svake godine u Hrvatsku, samo trenutno zbog pandemije ne može. Radi u Ujedinjenim narodima i putuje po cijelom svijetu, trenutno je u Teksasu. Poslao sam mu nekoliko slika s našeg vjenčanja", rekao je Marijan.

Marijanu se nisu svidjeli komentari kandidatkinja

Marijanu se nije svidjelo komentiranje kandidatkinja na njegovoj farmi oko činjenice da se zaljubio u Patty. Mara, Bahra i Radmila imale su svoje viđenje cijele situacije.

"Pratio sam emisiju na televiziji i vidio sve što su mi pričale iza leđa. Rada je bila bezobrazna, puno toga lošeg je o meni rekla, ali nisam želio ulaziti u rasprave s njom. Mara je isto voljela kritizirati, Bahra je bila OK, korektna i pristojna. Patty je ušla u emisiju na moj rođendan i naravno da sam tada morao objašnjavati i Bahri i Mari što se događa. Nije me pogodilo to što su pričale, samo me jako ljute komentari da je Patty došla samo zbog moje kuće i para; ona uopće to ne spominje niti je zanima", iskren je Marijan, koji je otkrio i s kim je iz emisije ostao u kontaktu.

"Nakon snimanja čujem se samo s farmerima Zoranom i Nevenom. S mojim kandidatkinjama više nisam u kontaktu", zaključio je Marijan.

Planiraju se preseliti na Tajland

Marijan je istaknuo da se osjeća kao da je dobio na lutriji od kad je u braku s Patty. Čak su i putovali, vodio ju je po Ćićariji, bili su i na Plitvicama te u Slunju.

"Dugoročno se, bit ću iskren, vidim na Tajlandu, to definitivno! Otkad sam došao u Hrvatsku, ovdje nemam sreće. Jedina lijepa stvar koja mi se dogodila je da sam upoznao Patty jer da sam ostao u SAD-u, ne bih je nikad upoznao. A sad smo skupa i možemo zajedno planirati budućnost. Čim ovdje prodam kuću, ja se selim iz Hrvatske na Tajland", zaključio je Marijan.