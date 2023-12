Samanta Knežević bila je na romantičnom putovanju s farmerom Ivanom Detkovićem, a otkrila je da mogu biti samo prijatelji jer nemaju nikakvih zajedničkih stvari. "Totalno smo dva različita svijeta. Naša veza bi mogla teško funkcionirati", rekla je ranije za RTL.hr.

Sad je za RTL.hr otkrila što joj je bilo najljepše, a što najteže u 'Ljubav je na selu', koji možete pratiti i putem platforme Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koje ti je bilo najljepše iskustvo u 'Ljubav je na selu'?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najljepše iskustvo u ovom showu mi je bilo to što sam upoznala nove ljude, nova iskustva i to je to.

A koje ti je bilo najteže?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najteže mi je što sam se morala nositi s nekim ljudima koji mi se ne sviđaju, koji mi nisu legli i koji su mi iritantni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imaš li nešto što bi htjela reći, a da nisi stigla do sada?

'Ljubav je na selu' je jako zanimljivo iskustvo i preporučujem svima da se prijave.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Za RTL curica koja je snimila Španjolca koji je mamio djecu u auto: 'Imao je lakirane nokte, izgledao je strašno