Farmer Radoslav Biskupović i njegove kandidatkinje pogledali su sa svima okupljenjima trenutke s njegovog imanja. Voditeljica Anita Martinović komentirala je kako je pobjegao za drugi stol.

"Ne bih ni ja na tvom mjestu baš imala hrabrosti", istaknula je Anita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam taj Radoslav Biskupović", rekao je on nakon odgledanih prizora s njegovog imanja. "On radi te scene da prikaže da je on kralj", komentirala je Amra.

Radoslav je pokazao tko je njegova nova ljubav. "Što ti u moj tabor?", pitao ga je Ante.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Radoslav u Ljubav je na selu

"Tako je", istaknuo je Radoslav. "To je ta osoba", dodao je i zaprosio Victoriju Memić. Svi su mu zapljeskali.

"Ne znam uopće što se tu dogodilo. To je neki dogovor i neka spačka", komentirao je Ante.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je ta osoba, a ja sam njih lagao za ime", istaknuo je Radoslav. "Gdje to ima?", pitala se Irena jer je farmer upoznao Victoriju prije dva dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Radoslav zaprosio Viktoriju

Suzana je rekla da je sve to laž. Victoria ih je nazvala zavidnim dušama. "One su se udružile protiv Rade", komentirao je Radoslav.

"Mislim da je onaj prsten Victoria imala i kad je kod mene bila na farmi", rekao je Ante. "Ja mislim da je Victoria igračica", istaknula je Suzana.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Radoslav zaprosio Victoriju, a nitko ne vjeruje u njihovu ljubav! 'Mislim da je igračica'