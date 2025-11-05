Kanađanka se javila Josipu iz 'Ljubav je na selu': 'Kada sam te ugledala, odmah si me privukao'

U ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Josip E. je nakon razgovora s voditeljicom Anitom Martinović pred ostalim farmerima pročitao jedno od pisama koje je dobio. Pismo je stiglo od Kanađanke Dorothee Anne Stott (48)​, koja je napisala nekoliko rečenica o svom životu i navikama, otkrivajući da dolazi iz Kanade i da je razvedena.

Foto: RTL

Napisala je kako je prijateljice često zovu odličnom domaćicom jer voli kuhati, čistiti i brinuti za svoj dom, a također ističe da voli obitelj i sve što dolazi s tim, ljubav, odanost, iskrenost i marljivost.

U pismu je izravno poručila Josipu: "Odmah si me privukao kad sam te ugledala na televiziji."

Josip iz 'Ljubav je na selu': 'Sad moram pričati engleski'

Također je naglasila da cijeni Hrvatsku i sve hrvatsko, što je Josipu posebno imponiralo.

"Stvarno me iznenadila. Mislio sam može doći neka Slovenka, Srpkinja, Mađarica, Njemica, kad ono Kanađanka. To što ona voli Hrvatsku i što je odabrala baš mene mi imponira. Sad moram pričati engleski. Znam nešto engleskog, ali dobro, snaći ću se ja'', komentirao je Josip.

