Josip Đ. se zaigrao s djevojkama na farmi: 'Prilika čini lopova. Bože moj, treba opipati sve'

U RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu' svakim je danom sve zanimljivije. Naime, nakon što je farmera Josipa Đ. trema prošla, on i njegove djevojke pronašle su način kako da se odmah zabave.

Djevojke su odmah primijetile traktor u dvorištu, a vrlo brzo su se i popele na njega. Josip je ovu situaciju iskoristio na najbolji mogući način.

Dok je Danka silazila s traktora, suptilno ju je obuhvatio oko struka, pokazavši svoju romantičnu i zavodničku stranu. "Iskoristio je trenutak da nas malo šarmira na neki svoj način", prokomentirala je Danka, a ostale su se složile.

'Prilika čini lopova'

Isto tako je pomogao Kseniji da siđe s traktora. "Pa neka, mislim prilika čini lopova. Bože moj, treba opipati sve", poručila je Ksenija, piše RTL.hr.

Podsjećamo, već od prvog susreta primjetno je kako Josip i Ksenija imaju snažnu kemiju - oboje su očarani jedno drugim, a njihov susret bio je ispunjen osmjesima, smijehom i iskrenim razgovorima.

