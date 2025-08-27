Ines Petrić iz 'Ljubav je na selu' ljubi bivšeg farmera? Zajednička fotografija pokrenula šuškanja

Jedna od najupečatljivijih kandidatkinja RTL-ova reality showa "Ljubav je na selu", Ines Petrić, redovito oduševljava objavama u zavodljivim izdanjima. No, ovaj je put zaintrigirala javnost fotografiravši se s farmerom 16. sezone emisije, Antom Munitićem.

"Splitska fjaka", napisala je Ines. Obožavatelji su ostali zadivljeni prizorom, a objavu je komentirala i reality zvijezda Bahra Zahirović.

"Lijepo vas je vidjeti, veliki pozdrav od mene", komentirala je fotografiju koja je ustinu zaintrigirala pratitelje. Brojne sigurno zanima u kakvom su odnosu Ines i Ante, no dosad nisu otkrili jesu li samo prijatelji ili je ipak riječ o nečemu više.

Inače, Ines je ljubav u reality emisiji tražila sedam puta, no nažalost nije je uspjela pronaći.

Ante je u srpnju za RTL.hr potvrdio prekid prošle veze te otkrio da ponovno ljubi.

"Postoji nova ljubav u mom životu. To je osoba koju znam otprije", rekao je Ante, a na društvenim se mrežama pohvalio fotografijama svoje bolje polovice.

Naime, nije otkrio njen identitet, ali pokazao je tetovažu svoje drage koja je njemu posvećena.

