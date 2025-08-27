Ines Petrić iz 'Ljubav je na selu' ljubi bivšeg farmera? Zajednička fotografija pokrenula šuškanja
Objavu je komentirala i Bahra Zahirović
Jedna od najupečatljivijih kandidatkinja RTL-ova reality showa "Ljubav je na selu", Ines Petrić, redovito oduševljava objavama u zavodljivim izdanjima. No, ovaj je put zaintrigirala javnost fotografiravši se s farmerom 16. sezone emisije, Antom Munitićem.
"Splitska fjaka", napisala je Ines. Obožavatelji su ostali zadivljeni prizorom, a objavu je komentirala i reality zvijezda Bahra Zahirović.
"Lijepo vas je vidjeti, veliki pozdrav od mene", komentirala je fotografiju koja je ustinu zaintrigirala pratitelje. Brojne sigurno zanima u kakvom su odnosu Ines i Ante, no dosad nisu otkrili jesu li samo prijatelji ili je ipak riječ o nečemu više.
Inače, Ines je ljubav u reality emisiji tražila sedam puta, no nažalost nije je uspjela pronaći.
Ante je u srpnju za RTL.hr potvrdio prekid prošle veze te otkrio da ponovno ljubi.
"Postoji nova ljubav u mom životu. To je osoba koju znam otprije", rekao je Ante, a na društvenim se mrežama pohvalio fotografijama svoje bolje polovice.
Naime, nije otkrio njen identitet, ali pokazao je tetovažu svoje drage koja je njemu posvećena.
Novu sezonu "Ljubav je na selu" ne propustite ove jeseni na RTL-u!
