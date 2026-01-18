Dottie ima velike planove: 'Tražim kuću da bih mogla što više vremena provoditi u vašoj zemlji'

Dottie, sudionica showa Ljubav je na selu, možda nije pronašla ljubav pred kamerama, ali je zato pronašla nešto drugo – Hrvatsku. Simpatična Amerikanka otvoreno priznaje koliko ju je naša zemlja osvojila, i to do te mjere da razmišlja o kupnji kuće kako bi ovdje mogla provoditi što više vremena.

„Toliko sam zaljubljena u ovu zemlju. Volim Hrvatsku. Imam planove pronaći kuću kako bih ovdje mogla provesti što više vremena jer gdje god da sam bila, zaljubila sam se – u zemlju, ljude, hranu, vino, maslinovo ulje... Dio mojeg srca definitivno je ovdje“, rekla je emotivna Dottie za RTL.hr, ne skrivajući ni suze.

Tijekom boravka u Hrvatskoj trudila se naučiti i jezik te upoznati kulturu, a s ponosom ističe kako sada zna brojati do deset i naručiti osnovne stvari – od piva i gemišta do doručka.

Ima velike planove vezane za Hrvatsku

Na pitanje bi li se zbog ljubavi preselila u Hrvatsku, odgovorila je bez oklijevanja: „Preselila bih se zbog ljubavi, da. U trenu.“

Ipak, svjesna je i životnih izazova, poput djece slične dobi koju imaju i ona i muškarci njezinih godina, no smatra da se uz dogovor, trud i ljubav sve može riješiti – bilo životom na dvije adrese ili nekim drugim rješenjem.

Za kraj poručuje kako se duboko zaljubila u Hrvatsku i da ima velike planove vezane uz našu zemlju, ostavljajući dojam da njezina hrvatska priča tek počinje.

