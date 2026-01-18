FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON SHOW-A /

Dottie ima velike planove: 'Tražim kuću da bih mogla što više vremena provoditi u vašoj zemlji'

Dottie ima velike planove: 'Tražim kuću da bih mogla što više vremena provoditi u vašoj zemlji'
×
Foto: Rtl

Simpatična Amerikanka otvoreno priznaje koliko ju je naša zemlja osvojila, i to do te mjere da razmišlja o kupnji kuće kako bi ovdje mogla provoditi što više vremena

18.1.2026.
10:24
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dottie, sudionica showa Ljubav je na selu, možda nije pronašla ljubav pred kamerama, ali je zato pronašla nešto drugo – Hrvatsku. Simpatična Amerikanka otvoreno priznaje koliko ju je naša zemlja osvojila, i to do te mjere da razmišlja o kupnji kuće kako bi ovdje mogla provoditi što više vremena.

„Toliko sam zaljubljena u ovu zemlju. Volim Hrvatsku. Imam planove pronaći kuću kako bih ovdje mogla provesti što više vremena jer gdje god da sam bila, zaljubila sam se – u zemlju, ljude, hranu, vino, maslinovo ulje... Dio mojeg srca definitivno je ovdje“, rekla je emotivna Dottie za RTL.hr, ne skrivajući ni suze.

Dottie ima velike planove: 'Tražim kuću da bih mogla što više vremena provoditi u vašoj zemlji'
Foto: Rtl

Tijekom boravka u Hrvatskoj trudila se naučiti i jezik te upoznati kulturu, a s ponosom ističe kako sada zna brojati do deset i naručiti osnovne stvari – od piva i gemišta do doručka.

Ima velike planove vezane za Hrvatsku

Na pitanje bi li se zbog ljubavi preselila u Hrvatsku, odgovorila je bez oklijevanja: „Preselila bih se zbog ljubavi, da. U trenu.“

Ipak, svjesna je i životnih izazova, poput djece slične dobi koju imaju i ona i muškarci njezinih godina, no smatra da se uz dogovor, trud i ljubav sve može riješiti – bilo životom na dvije adrese ili nekim drugim rješenjem.

Za kraj poručuje kako se duboko zaljubila u Hrvatsku i da ima velike planove vezane uz našu zemlju, ostavljajući dojam da njezina hrvatska priča tek počinje.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Mirza Džomba objasnio što nije bilo dobro protiv Gruzije

Ljubav Je Na Selu
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAKON SHOW-A /
Dottie ima velike planove: 'Tražim kuću da bih mogla što više vremena provoditi u vašoj zemlji'