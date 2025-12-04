FREEMAIL
LJUBAV JE NA SELU /

Bliže se prva izbacivanja! Tko je uspio farmere oboriti s nogu?

Bliže se prva izbacivanja! Tko je uspio farmere oboriti s nogu?
Foto: Rtl

Ne propustite novu epizodu

4.12.2025.
11:21
Hot.hr
Rtl
Igra na farmama sve je otvorenija, emocije se sve teže skrivaju, a neki su spremni i za pokoji udarac ispod pojasa.

U Bilicama Josip E. i dalje ne može vjerovati da mu je došla Iris. No kako će se ona snaći na novom terenu?

Nakon Suzanina odlaska borba za Roberta vodi se između Ankice i Rive koje se ne boje zasukati rukave i dokazati koliko su spretne, a jedan od načina osvajanja farmera bit će i senzualni ples.

Kod najmlađeg farmera Dejana i dalje se nastavljaju sitna podbadanja. Ipak, za cure je osmislio dan prepun radnih aktivnosti. Mogu li se barem oko nečega složiti?

Kod Željka se sprema veliko iznenađenje, no jedna će ga dama svojim ponašanjem gotovo sabotirati! „Ona voli biti glavna i sve ušutkava“, poručit će njezine suparnice.

U Baranji, Valentina, Danka i Ksenija od ranog će se jutra prihvatiti posla kako bi ostavile što bolji dojam na Josipa, no samo će jedna od njih biti odabrana za posjet vinogradu i iskren razgovor koji će puno toga otkriti.

Foto: Rtl

Nakon dolaska Beograđanke Viktorije na njegovo imanje, Tomislav pokazuje neku novu energiju, no teško mu je odlučiti se za favoritkinju među damama.

„Borit ću se s medvjedom za tebe ako zatreba“, ipak će poručiti jednoj od njih.

Što sve čeka farmere i kandidatkinje, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Ljubav Je Na SeluRtlVoyo
