Bahru Zahirović pratili smo u emisiji ''Ljubav je na selu'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo. U showu je bila na nekoliko farmi, a ovo će ljeto posvetiti isključivo sebi. Za RTL.hr je otkrila kako će to izgledati.

Kako kaže, ne može si priuštiti apartman na moru zbog slabih primanja, a značilo bi joj sve na svijetu da se može okupati u moru i uhvatiti malo boje.

"Nadam se da ste svi spremni otići na godišnji odmor, gdje god želite – more, planine, inozemstvo. Spremam se na godišnji odmor od 15.7., voljela bih otići na more, ali premala je plaća da bi si mogla priuštiti apartman. No, nadam se da ću si moći to priuštiti. Puno bi mi značilo da se osunčam, okupam, da se nešto lijepo dogodi", rekla je Bahra.

Prošla joj je godina bila nešto lakša

Prošle godine ljetovala je s farmerom Stjepanom, a prije je znala otići na more i s bivšim kandidatkinjama i prijateljicama Irenom Slopšek i Ines Petrić. Sjeća se i ljetovanja kod farmera Valtera.

"Sa Stjepanom se ne čujem. Kod njega sam provela nekoliko dana na Pagu, na njegovom imanju na moru. Bilo mi je to lijepo, da sam se mogla okupati i osunčati", naglasila je.

Foto: Ines Petrić/Facebook

Ovo će ljeto pronaći alternative za rashlađivanje.

"Što se tiče vrućina i sparina, meni ne smeta normalna vrućina, ali je vlaga problem. Onda mi bude malo teško. Pijem puno vode s limunom, koji će to malo ublažiti, doma se rashlađujem, odem u prirodu, u hladovinu, uvijek se nađe rješenje", zaključila je.

Teška financijska situacija

Inače, ovo nije prvi put da se Bahra osvrnula na svoju lošu financijsku situaciju. Jednom prilikom je izjavila da ima male prihode te si zbog toga ne može priuštiti vlastiti dom. Njezine su se prijateljice odmah uključile, pa je tako Ines Petrić objavila na Facebooku da Bahri treba pomoć oko kupnje kuće, dok se Irena odrekla novca koji je bio namijenjen za svadbu s Kameruncem Fondom kako bi joj pomogla.

Na tu temu dobila je puno loših komentara, a upravo zbog toga je priznala da je požalila što je tražila pomoć.

"Jednostavno sam se iskreno pokajala što sam uopće javno tražila pomoć. Želim se povući, imati mir. Ne želim pričati o svom privatnom životu više i maknut ću se od svega. Neka svi zaborave da sam uopće tražila nečiju pomoć. Ne želim više ni na ulici da mi se obraćaju za fotografiranje. Želim se povući od ljudi. Dobila sam puno ružnih komentara. Nisam ljuta što mi se nije pomoglo nego samo želim mir", bile su Bahrine riječi za RTL.hr.

