Ante iz 'Ljubav je na selu' se pohvalio novom djevojkom: Evo koja ljepotica mu je ukrala srce
Nakon nedavnog prekida, simpatični farmer iz okolice Splita ne skriva da je ponovno zaljubljen
Ante Munitić, jedan od najupečatljivijih farmera iz 16. sezone popularnog showa 'Ljubav je na selu', ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta zbog sretnih vijesti iz privatnog života.
Naime, nakon nedavnog prekida, simpatični farmer iz okolice Splita ne skriva da je ponovno zaljubljen, a svoju novu djevojku ponosno je predstavio i na društvenim mrežama.
Nova ljubav nakon dvogodišnje veze
Samo kratko nakon što je potvrđen kraj njegove dvogodišnje veze s bivšom djevojkom, Ante je iznenadio svoje pratitelje objavom koja jasno govori da nije dugo samovao. Na svom Facebook profilu objavio je fotografiju na kojoj je u čvrstom zagrljaju s novom, atraktivnom djevojkom, čime je potvrdio da ponovno uživa u ljubavi, a to je nedavno potvrdio i za RTL.hr.
S Klarom ostao u prijateljskom odnosu
Gledatelji RTL-ovog formata pamte Antu kao farmera koji je u 16. sezoni na svom imanju ugostio nekoliko kandidatkinja u nadi da će pronaći onu pravu. Iako je kemija bila vidljiva s nekoliko djevojaka, na romantično putovanje na kraju je poveo Klaru Perko. Njihov odnos, unatoč zajedničkim trenucima, nije prerastao u ljubavnu vezu, već su nakon snimanja odlučili ostati dobri prijatelji, potvrđujući da show ponekad stvori i čvrsta prijateljstva, ako ne i ljubav.
