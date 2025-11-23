Ante iz 'Ljubav je na selu' se pohvalio novom djevojkom: Evo koja ljepotica mu je ukrala srce

Ante Munitić, jedan od najupečatljivijih farmera iz 16. sezone popularnog showa 'Ljubav je na selu', ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta zbog sretnih vijesti iz privatnog života.

Naime, nakon nedavnog prekida, simpatični farmer iz okolice Splita ne skriva da je ponovno zaljubljen, a svoju novu djevojku ponosno je predstavio i na društvenim mrežama.

Nova ljubav nakon dvogodišnje veze

Samo kratko nakon što je potvrđen kraj njegove dvogodišnje veze s bivšom djevojkom, Ante je iznenadio svoje pratitelje objavom koja jasno govori da nije dugo samovao. Na svom Facebook profilu objavio je fotografiju na kojoj je u čvrstom zagrljaju s novom, atraktivnom djevojkom, čime je potvrdio da ponovno uživa u ljubavi, a to je nedavno potvrdio i za RTL.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

S Klarom ostao u prijateljskom odnosu

Gledatelji RTL-ovog formata pamte Antu kao farmera koji je u 16. sezoni na svom imanju ugostio nekoliko kandidatkinja u nadi da će pronaći onu pravu. Iako je kemija bila vidljiva s nekoliko djevojaka, na romantično putovanje na kraju je poveo Klaru Perko. Njihov odnos, unatoč zajedničkim trenucima, nije prerastao u ljubavnu vezu, već su nakon snimanja odlučili ostati dobri prijatelji, potvrđujući da show ponekad stvori i čvrsta prijateljstva, ako ne i ljubav.

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati su po obilju sunca, ali Splićane je šokirao ovaj podatak: 'Mislila sam da će bit tamo gore Zagrebu...'