Karlovčanka Lidija Tomić pojavila se je u showu "Život na vagi". Ušla je sa 118,1 kilogramom, a izašla sa 68,6 kilograma. Pratiteljima na društvenim mrežama pokazala je svoju nevjerojatnu transformaciju.

Lidiju život nije mazio, no ona i dalje nastoji biti pozitivnog duha te hrabri sve one kojima je potrebna pomoć. Svojim primjerom svima je dala do znanja da se zaista može kad se hoće.

Lidija je u četvrtoj sezoni showa ispričala svoju dirljivu životnu priču. Ona je živjela s tatom, jer su joj se roditelji razveli kad je bila djevojčica, a koji je bio alkoholičar. Život s njim bio je izrazito težak i traumatičan, a znao ju je i istući.

No, za nju je najtraumatičniji događaj bila smrt njenog supruga koji je preminuo na njihovu prvu godišnjicu braka.

Lidija sad izgleda bolje nego ikad, a nastavila je trenirati i pripremati si uravnotežene obroke. To zorno dokazuju i fotografije na njenim društvenim mrežama.