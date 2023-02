Ljudi s kojima se tako lako smijati. Ali i ljudi koji koje vrijedi poslušati, jer imaju što reći. Let 3 nije samo ŠČ senzacija, živi već desetljećima istim prepoznatljivim načinom, bez povlađivanja, piše Danas.hr.

Ksenija Urličić kaže da su prostački i da su ŠČ uzeli od Hik, od Novih fosila. Iako su stoput objasnili što je taj ŠČ, još su jednom dali objašnjenje.

"Pa to može svašta biti - uzdah pri orgazmu, sveti OM u meditaciji joge, ravnoteža, držanje cipele na glavi, da cipela ne padne pa govoriš ŠČ. Onda najstarije slovo svjetske abecede. Prije piramide, pet hiljada godina abeceda ŠČ prvo slovo i krvna grupa prva je bila ŠČ", kaže Damir Martinović Mrle za Direkt.

Žele ih diskvalificirati

Želi ih se diskvalificirati, postavlja se pitanje hoće li BBC dopustiti golotinju na televiziji.

"Sigurno da postoji u ovakvim pričama granica nekakvog kompromisa i interakcija s organizatorom, produkcijom i svime time, ali postoji i jedna granica tih kompromisa. Mi ćemo tamo bit Let 3", govori Zoran Prodanović Prlja.

A što misle o pozivima na diskvalifikaciju, i optužbama da proizvaju Srbe, smatraju da je to "nemoguće".

"Pa moram reći da mi u Beogradu, ne samo u Beogradu, u Srbiji imamo jako puno svoje publike koju volimo i oni nas vole. Ali uvijek postoje ti nekakvi desni, ekstremni luđaci koji šire takve neke nenormalne vijesti", objasnio je Mrle te dodao: "To jednostavno nije naš stil, to je nemoguće, da čovjek u nekakvoj potlačenoj poziciji da se ideš s njim sprdati. To nikad nitko od nas ne bi radio".

"Prozivali su nas komunjarama, ne znam, sad smo po zadnjem ustaše. Mislim, ne znam. Potpuno bizarno. Ali tko god nas zna, tko nas prati...neki su se ljudi tek sad upoznali s nama, pa ajde možda taj prvi efekt.. ali tko god nas prati i tko zna išta o Letu 3 ne može na nas zalijepiti takvu neku etiketu. Niti u ludilu", misli Prlja.

"A mi smo u biti samo guzičari, ništa drugo", kaže Mrle.

'Tko voli turizam...'

Neki su se zabrinuli da će LET 3 nastupom pred cijelom Europom uništiti i turizam.

"Nek uništi, dosta ga je. Ko voli turizam.. Još jedno plemenito djelo s naše strane", slažu se.Toliko teorija i rasprava u kojima često ništa nema smisla. A jedna od njih je i predstavlja li Prljin kostim Hitlera ili Charlieja Chaplina?

"Ovo su Let3 brkovi. Interesantno je da i tu raspravljaju, da li su to Hitler brkovi. Ja bih možda rekao Super Mario više. Da li je Staljin, da li je ovo.. Na svakom detalju.. Da da", dodao je.

"Mozak je počeo raditi. Iz guzice je udarilo u glavu", dodao je Mrle.

Poruka pjesme ustvari je jednostavna. Prije svega je antiratna. Protiv Putina, istih takvih koji su bili prije i koji će doći poslije njega, ali govori i o bahatluku, generalno o iskrivljenom društvu. Jedni su oduševljeni, drugi zgroženi. Kakve god reakcije bile nitko ne može poreći - ŠČ je baš ono što je oduvijek bio dobri, stari LET 3.