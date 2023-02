Potvrđene su nove pjesme za Euroviziju 2023., a tijekom te vrlo duge noći mnogi strani mediji su u svoje ankete dodali još pjesme — iz Hrvatske, Danske, Estonije, Italije, Latvije, Malte i Rumunjske.

'Rugaju se totalitarizmu i vođama'

"U našoj posljednjoj anketi, Norvežanka Alessandra bila je prva. No, tko će ugrabiti krunu na sve gušćem terenu ovog tjedna. Peteročlani rock sastav Let 3 poznat je po šokantnim nastupima uživo i vulgarnim tekstovima. Njihov nastup na Dori bio je divlji, ali to je samo naznaka stila po kojem su poznati. Čini se da se rugaju totalitarizmu i autoritarnim vođama. Hoće li Europa shvatiti šalu?", piše Wiwibloggs.

Let 3 u anketama ima 3.969 glasova, što je 33.21%, a drugo mjesto zauzima Norveška s 1.544 glasova, to jest 12.92%.

Uz to, Let 3 je u samo jednom danu uspio skupiti više od 1.6 milijuna pregleda na YouTubeu - što je daleko više od Mie Dimšić prošle godine.

"Reći ću svojoj djeci da je ovo Queen", "Ovo je najluđi nastup koji je nedostajao na natjecanju, jedva čekam da ih vidim u Liverpoolu", "Jedni su od onih koji su se potrudili oko nastupa i uložili truda, dok se neki favoriti nisu uopće pripremili", "Ovo je toliko bolesno da bi moglo pobijediti i na Eurosongu, svaka čast Let 3", nižu se komentari ispod njihovom nastupa na ovogodišnjoj Dori.