Tonči Huljić za Net.hr : 'Nisam bahat i prepotentan, ali očekivao sam značajnu gledanost pjesme'

Izašao je popis svih pjesama za Doru 2025., a jedna od njih je pjesma grupe Magazin “AaAaA”. Tim povodom kontaktirali smo autora pjesme i osnivača grupe Magazin Tončija Huljića. S obzirom na to štp je pjesma nakon jednog dana već u trendingu na YouTube-u, pitali smo ga kakva su njegova predviđanja.

“Sve što radim ima značajnu gledanost. Nisam bahat i prepotentan, ali očekivao sam da će pjesma biti slušana,” govori nam Huljić i dodaje kako su na Dori svi favoriti, te tamo nema univerzalnog recepta za pjesmu. “Ne osjećam se favoritom, ali očekujem da ćemo se predstaviti u novom izdanju i da će Lorena biti na visini zadatka kao uvijek”, dodaje.

Otkrio nam je da možda neće biti prisutan na Dori u Opatiji zbog gostovanja u Budimpešti.

‘Ne planiram, ali imam želje.’

Pitali smo ga što mu je bila inspiracija za pjesmu koja će se natjecati na Dori, na što je jedan od najistaknutiji glazbenih producenta rekao: “Ja sam u godinama kad više ne planiram, ali imam želja. Ono što me sad inspirira je želja da napravim nešto drugačije. Nešto što je izvan standarda, no mislim da sad svi koji dolaze na Doru ulažu velik trud. Ja sam prije nekoliko godina rekao da je vrijeme da alternativa dođe na Doru. Stvarno ne postoji nikakav recept za pravu pjesmu kao što je i u životu", tvrdi Tonči i nadovezuje se na prošlogodišnje izvođače.

“Smatram da je Doru potaknuo još Let 3, a ne samo Baby Lasagna, no ja sam Baby Lasagni dao podršku i prije same Dore. Mislim da je to svakako put kojim se treba ići, ali to nije neki utabani put jer netko tko napravi isti taj recept, samo bi ispao smiješan”, kaže.

Gledatelji nezadovoljni što pjesma nije na hrvatskom jeziku

Osnivač grupe Magazin se ovaj put odlučio za malo tvrđi pop jer, kako kaže, ima vokal koji mu to dozvoljava. Dio gledatelja negativno je komentiralo pjesmu, očekujući da ona bude na hrvatskom, a ne na engleskom jeziku. Na to Huljić kaže: “Pa i sljedeća mi je pjesma na engleskom jeziku, a i jednostavno mi je tako došlo jer mi je bolje zvučalo. Da sam išao s tom namjerom, vjerojatno ne bi tako napravio.”

“Ta pjesma nije odmah bila pripremljena za Magazin. U početku je bila rađena za jednu drugu pjevačicu, ali sam na kraju odustao", objašnjava i dodaje što mu je poseban izazov u ovogodišnjem natjecanju Hrvatske za pjesmu Europe. "Naša pjevačica Lorena pripadnica je gen-z pa je razlika u godinama između članova benda i nje 40-ak godina i to smatram baš specifičnim u odnosu na ostale kandidate", zakljućuje Huljić.

