Ove godine Liverpool će biti domaćin Eurosonga u ime Ukrajine, a veliko natjecanje održat će se u njihovoj "M&S Bank" Areni 9.,11. i 13. svibnja.

Pogledajte kako će zvučati Eurosong 2023.

Velikom događaju u glazbenom kalendaru pridružit će se i riječki bend Let 3 koji će pjesmom "Mama ŠČ!" predstavljati Hrvatsku.

Uz njih će se na pozornici pojaviti i predstavnici drugih država, a ovo su dosad poznati natjecatelji. Na prvom mjestu na kladionicama trenutačno se nalaze predstavnici Ukrajine.

Ukrajina - Tvorchi "Heart of Steel"

Odmah iza njih, na drugom mjestu, našla se Švedska, koja još uvijek nije odabrala predstavnika za Eurosong. Belgija je pak odabrala svog predstavnika Gustapha, koji će nastupati s pjesmom "Because Of You".

Belgija - Gustapho "Because Of You"

Među najboljima na kladionici se našla i Norveška predstavnica Alessandra (20) s pjesmom "Queen of Kings".

Norveška - Alessandra "Queen Of Kings"

Albanija - Albina & Familja Kemlendi "Duje"

Latvija - Sudden Lights "Aija"

Među favoritima je i predstavnica Španjolske, Blanca Paloma, a na kladionici dobro prolaze i predstavnici Slovenije, Joker Out koji će izvesti pjesmu "Carpe Diem".

Španjolska - Blanca Paloma "Eaea"

Slovenija - Joker Out "Carpe Diem"

Češka predstavnica Vesna također se našla među top 10 najboljih na kladionici.

Češka - Vesna "My Sister's Crown"

Italija je nakon nekoliko dana festivala "Sanremo" odabrala svog predstavnika. Ove će godine za njih zapjevati Marco Mengoni sa svojom pjesmom "Due vite". Marco je vrlo brzo zauzeo 7. mjesto na kladionici.

Italija - Marco Mengoni "Due vite"